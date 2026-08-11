Suasana penuh penantian menyelimuti kalangan suporter Al-Nassr terkait nasib sang kapten Cristiano Ronaldo, serta kemungkinan tampilnya dia dalam laga menghadapi Al-Fateh pada pekan pertama Liga Roshn Saudi, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Al-Awwal Park pada 15 Agustus mendatang.

Surat kabar Saudi "Al-Yaum" menyebutkan bahwa bintang asal Portugal itu akan tiba di ibu kota Riyadh dalam beberapa jam ke depan, setelah menikmati masa libur panjang yang diberikan berdasarkan keputusan manajemen klub, menyusul berakhirnya musim luar biasa yang di dalamnya timnya meraih gelar liga, ditambah keikutsertaannya bersama timnas negaranya di putaran final Piala Dunia 2026.

Ronaldo merupakan salah satu pilar terpenting dalam skema Al-Alami, karena tim pelatih sepenuhnya mengandalkannya untuk memimpin lini depan, mengingat pengalaman besar yang dimilikinya serta ketajaman mencetak gol yang menentukan dan membuat perbedaan dalam laga-laga besar musim lalu.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa pelatih baru Ange Postecoglou akan menentukan sikap akhir terhadap sang pemain selama sesi latihan mendatang, di mana kondisi fisik dan teknisnya akan dievaluasi sebelum diambil keputusan menurunkannya sebagai starter menghadapi Al-Fateh atau tidak, terlebih di tengah keinginan suporter untuk melihatnya sejak pekan pembuka.

Musim baru ini bisa jadi merupakan babak terakhir dalam perjalanan Cristiano Ronaldo bersama Al-Nassr, di tengah prediksi yang menyebutkan bahwa kapten Al-Alami itu mungkin tidak akan memperpanjang kontraknya setelah musim berakhir, bersamaan dengan langkah klub untuk menata ulang kondisi keuangannya dan memangkas beban gaji.

Jika prediksi ini benar, maka Ronaldo hanya akan memiliki satu musim tersisa untuk menuliskan akhir yang dia inginkan bagi kisah yang dimulai bertahun-tahun lalu dan telah mengubah wajah sepak bola Saudi.