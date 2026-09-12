Kiper Real Madrid asal Belgia, Thibaut Courtois, mengungkap sebagian sisi di balik layar ruang ganti timnya, setelah menjalani kuis lucu yang memuat sejumlah pertanyaan tentang rekan-rekannya, bertepatan dengan kehadirannya di ajang Grand Prix Madrid dalam rangkaian kompetisi kejuaraan Formula 1.

Courtois mendapat sejumlah pertanyaan mengenai rekan-rekannya di Real Madrid, dan sebagian jawabannya cukup menarik. Ia memilih Kylian Mbappe sebagai pemain paling ceria di dalam ruang ganti, sementara bek Dean Huijsen diberi julukan sebagai pemain yang paling doyan tidur.

Kiper Belgia itu juga menganggap Vinicius Junior sebagai pemain yang paling suka menggoda rekan-rekannya, jawaban-jawaban yang mencerminkan suasana ceria yang menyelimuti ruang ganti tim Los Blancos.

Minat Courtois tidak terbatas pada sepak bola, karena ia merupakan salah satu penggemar olahraga otomotif dan memiliki tim TC Racing yang ikut serta dalam kejuaraan Formula 4 Spanyol. Hal inilah yang mendorongnya untuk menyaksikan balapan Grand Prix Madrid Formula 1 dari dekat.

Dalam konteks lain, Courtois mengungkap bahwa ia memiliki lisensi kepelatihan A dan B dari Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", tetapi untuk saat ini ia menyingkirkan kemungkinan melatih tim utama Real Madrid, seraya menjelaskan bahwa ia lebih memilih bekerja dengan kelompok usia yang lebih muda.

Kiper Real Madrid itu berkata dalam konteks ini: "Bukan untuk tim utama; saya lebih memilih melatih anak-anak kecil," sebagai isyarat atas keinginannya yang mungkin untuk menjalani pengalaman kepelatihan bersama para pemain muda setelah ia pensiun dari sepak bola.