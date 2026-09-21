Pada malam ketika Real Madrid tumbang di hadapan rival abadinya, Atletico Madrid, dan sebagian besar pemain tim menghilang dari sorotan, Thibaut Courtois justru memilih melakukan hal yang sepenuhnya sebaliknya. Ia tampil di lapangan, berbicara di luar lapangan, dan berdiri di hadapan para pendukung klubnya di saat yang lain lebih memilih untuk diam.

Kiper asal Belgia itu melanjutkan penampilan gemilangnya yang mencolok, setelah menjadi pemain terbaik Real Madrid dalam kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid pada derbi ibu kota tersebut.

Courtois memperoleh rating sebesar 8,6 dari situs "SofaScore", menjadikannya pemain terbaik di Real Madrid maupun sepanjang laga, setelah menyelamatkan timnya dari sejumlah peluang berbahaya dan menjaga eksistensinya meski tim runtuh di sebagian besar durasi pertandingan.

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Namun, penampilan gemilang Courtois tidak berhenti di dalam lapangan. Di saat para pemain Real Madrid menahan diri untuk tidak berbicara kepada media di mixed zone, berdasarkan instruksi klub, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengunggah pesan melalui media sosial usai kekalahan tersebut, Courtois menjadi pengecualian.

Kiper asal Belgia itu menghampiri para pendukung Real Madrid yang hadir di Stadion Wanda Metropolitano, dan tak lupa menyapa serta bertepuk tangan untuk mereka, sebelum mencium logo klub, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan keterikatannya dengan tim dan kesedihannya atas situasi yang tengah dialami.

Satu-satunya pesan setelah keterpurukan

Courtois tidak berhenti sampai di situ, bahkan menjadi satu-satunya pemain Real Madrid yang menyampaikan pesan kepada para pendukung setelah kekalahan tersebut. Ia menulis melalui akun-akun media sosialnya: "Hal-hal yang jelas telah membuat kami frustrasi, tetapi yang ada di tangan kami adalah berbenah agar tidak kehilangan lebih banyak poin. Hala Madrid".

Pesan itu datang pada waktu yang sulit, setelah Real Madrid menelan kekalahan dari rivalnya pada derbi tersebut, sehingga tekanan terhadap tim semakin bertambah. Courtois tidak hanya hadir melalui pesan pribadinya, tetapi namanya juga muncul dalam interaksi lain dengan klub.

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Menurut "AS" asal Spanyol, kiper asal Belgia itu, bersama Denzel Dumfries, menjadi satu-satunya pemain yang memberikan tanda suka pada unggahan Real Madrid melalui "Instagram", yang memuat laporan tentang pertandingan yang di dalamnya klub menyoroti kesalahan-kesalahan wasit yang dinilai memengaruhi jalannya derbi. Judul unggahan itu pun tampil jelas: "Wasit buruk menentukan derbi".

Dengan demikian, Courtois keluar dari malam derbi dengan citra yang berbeda dari sebagian besar rekan-rekannya; ia menjadi yang terbaik di atas lapangan, yang paling hadir di luar lapangan, dan pemain yang memilih menghadapi para pendukung alih-alih bersembunyi di balik kebisuan tim.