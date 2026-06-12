Courtois menantang Salah dengan kenangan pahit... dan memprediksi strategi tim Mesir

Thibaut Courtois, kiper tim nasional Belgia, mengirimkan pesan yang mengecewakan kepada mantan rekan setimnya, Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menjelang pertemuan kedua tim.

Timnas Mesir akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Belgia pada Senin malam mendatang.

Courtois pernah bermain bersama Salah di Chelsea, dan juga berhadapan dengannya di final Liga Champions 2022, saat ia menjadi penjaga gawang Real Madrid, sementara sang Firaun Mesir bermain untuk Liverpool.

"Mohamed Salah adalah teman baik, kami sering bermain bersama dan melawan satu sama lain," kata Courtois dalam pernyataan yang diterbitkan oleh surat kabar HLN.

Dia menambahkan, "Salah adalah pemain yang sangat penting bagi timnas Mesir, tapi saya harap skenarionya sama seperti final Paris 2022."

Courtois tampil gemilang di final Liga Champions 2022, yang membuat Liverpool dan Salah gagal mencetak gol, sementara Vinícius Júnior berhasil mencetak gol kemenangan untuk Real Madrid pada menit ke-59.

Dia melanjutkan, "Itu adalah malam yang sulit bagi Mohamed Salah, tetapi dia adalah pemain hebat, dan kita harus waspada terhadapnya."

Courtois menambahkan, "Timnas Mesir akan bermain secara defensif dan terorganisir, serta mengandalkan serangan balik."