José Mourinho memulai perombakan staf kepelatihan Real Madrid, seiring klub menyaksikan kepergian salah satu figur pentingnya.

Menurut surat kabar Marca, Luis Llopis mengumumkan kepergiannya dari posisi pelatih kiper Real Madrid, setelah bertahun-tahun ia habiskan di dalam klub, sementara Nuno Santos mengambil alih tugas tersebut sebagai penggantinya, setelah sebelumnya pernah bekerja bersama Mourinho di Tottenham, Roma, dan Benfica.

Llopis menulis dalam pesan perpisahannya: "Sungguh luar biasa dapat menjalani dan merasakan pengalaman ini. Terima kasih".









Pesannya mendapat tanggapan menyentuh dari sejumlah kiper Real Madrid, baik mantan maupun yang saat ini masih membela klub. Thibaut Courtois menulis: "Terima kasih untuk segalanya, sobat".

Sementara Sergio Mestre berkata: "Terima kasih atas semua cintamu", dan Luis López menulis: "Terima kasih untuk segalanya". Toni Fuidias dan Kiko Casilla menyebut sang pelatih sebagai "yang terbaik", sementara Kepa dan Ferran González hanya membagikan emoji pada pesannya.

Andriy Lunin maupun Keylor Navas, yang termasuk kiper-kiper terkemuka yang pernah bekerja bersama Llopis, hingga kini belum menyampaikan pesan perpisahan untuknya.

Llopis hadir selama lima gelar terakhir Real Madrid di Liga Champions. Ia bergabung dengan klub pada 2015 dalam staf kepelatihan pelatih Rafa Benítez, kemudian melanjutkan tugasnya setelah kepergian pelatih asal Spanyol itu dan Zinedine Zidane mengambil alih kepemimpinan, hingga menjadi bagian dari era penguasaan tiga gelar Eropa beruntun.

Llopis meninggalkan posisinya pada musim panas 2018 bersamaan dengan kepergian Zidane, sebelum kembali ke Real Madrid pada 2021 seiring kembalinya Carlo Ancelotti.

Selama periode keduanya, ia membantu Courtois menampilkan level terbaiknya di Liga Champions musim 2021-2022, serta menyiapkan dua pelapis, Kepa dan Lunin, untuk tampil selama edisi 2023-2024.

Setelah kepergian Ancelotti, Llopis melanjutkan tugasnya bersama Xabi Alonso lalu Álvaro Arbeloa, tetapi kedatangan Mourinho mengakhiri periode terakhirnya bersama klub ibu kota tersebut.

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