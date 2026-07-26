Courtois Ajukan Syarat kepada Pelatih Baru Belgia!

Kiper internasional Belgia, Thibaut Courtois, menyambut baik penunjukan pelatih asal Belanda, Mark van Bommel, sebagai pelatih baru timnas Belgia. Ia menegaskan akan menggelar pembicaraan dengannya seputar kemungkinan tetap mengenakan seragam Belgia, dengan syarat mendapatkan waktu istirahat selama ajang UEFA Nations League mendatang.

Menurut pernyataan Courtois kepada wartawan dalam sebuah acara promosi, kiper Real Madrid berusia 34 tahun yang telah mengoleksi 115 penampilan internasional itu tidak menutup kemungkinan untuk kembali tampil di babak kualifikasi Piala Eropa. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada isi pembicaraan yang akan dilakukannya dengan staf kepelatihan baru dan federasi Belgia.

Sambutan atas pengalaman dan prestasi

Courtois mengungkapkan optimismenya di bawah kepemimpinan Van Bommel, dengan mengatakan: "Ini bukan hal yang mengejutkan, namanya sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Saya rasa ia telah membuktikan di Antwerp bahwa dirinya adalah pelatih kelas atas, dan banyak pemain memujinya, jadi saya sangat menantikan untuk bertemu dengannya."

Sang kiper internasional memuji rekam jejak kepelatihan Van Bommel, yang sebelumnya pernah menangani Eindhoven dan Wolfsburg sebelum bergabung ke Antwerp, tempat ia meraih gelar liga, piala, dan piala super pada tahun 2023. Ia menyebutkan bahwa pengalaman Van Bommel sebagai mantan pemain di klub-klub raksasa seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Milan memberinya rasa hormat yang besar di kalangan para pemain.

Ia menambahkan: "Yang terpenting adalah Van Bommel pernah bermain di level tertinggi dan tahu apa artinya menjalani pertandingan-pertandingan seperti ini. Tidak diragukan lagi, pengalaman ini merupakan nilai positif dan memberinya rasa hormat yang besar."

Syarat istirahat untuk melanjutkan karier