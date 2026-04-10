Correia pada dasarnya setuju dengan klub barunya, rekor transfer terpecahkan

Anthony Correia tampaknya akan menggantikan Ron Jans di FC Utrecht. Pelatih Telstar tersebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan petinggi klub di De Galgenwaard mengenai kontrak berjangka panjang. Hal yang menarik adalah bahwa Correia bersama Telstar akan bertandang ke markas FC Utrecht akhir pekan ini.

Sumber-sumber di sekitar FC Utrecht melaporkan kepada De Telegraaf bahwa setelah pertandingan Sabtu nanti, negosiasi dengan Telstar mengenai biaya pelepasan Correia akan dipercepat. Pelatih berusia 43 tahun ini terikat kontrak di Velsen-Zuid hingga pertengahan 2027.

Bagi Telstar, ada peluang untuk meraih rekor biaya transfer. Rekor saat ini berasal dari tahun 1996, ketika bek Arjan de Zeeuw dijual ke Barnsley, Inggris, dengan nilai setara 375.000 euro.

Correia baru-baru ini mengakui kepada ESPN bahwa telah ada kontak dengan FC Utrecht. ''Saya harap semua orang yang berakal sehat menyadari bahwa fokus saya ada di Telstar. Ada pertanyaan yang diajukan dan saya menjawabnya dengan jujur. Bagaimana tanggapan terhadapnya, itu terserah masing-masing orang,'' jelasnya kepada Haarlems Dagblad.

"Saya sama sekali tidak menyesali jawaban di ESPN bahwa saya minum kopi bersama FC Utrecht. Saya tahu bahwa jika pertanyaan seperti itu diajukan, sama seperti saat itu dengan AZ, orang-orang akan berspekulasi dan muncul pertanyaan-pertanyaan. Seringkali, jika kita memberikan jawaban jujur, kita tidak perlu berpikir panjang setelahnya dan bisa memberikan jawaban yang sama," tegas calon pelatih baru FC Utrecht tersebut.

Correia menggambarkan FC Utrecht sebagai 'klub yang sangat bagus'. ''Jadi saya tidak perlu berbohong. Saya hanya fokus untuk membuat Telstar semakin baik setiap hari. Tentu saja saya tahu itu 'bagian dari pekerjaan', tapi kadang-kadang kita membuatnya jadi pertunjukan yang sangat besar. Saya tidak suka itu.''

Gert Kruys, mantan pemain FC Utrecht, mengungkapkan pada hari Jumat di acara De VoetbalkantineESPN bahwa Correia berada di urutan teratas daftar calon. “Saya mendapat kesan bahwa dia berada di posisi terdepan,” kata Kruys senior merujuk pada Correia. “Saya membaca dan mendengar berbagai hal, termasuk di dalam stadion.”

"Saya pikir dia salah satu kandidat yang bagus. Seorang pemuda dari generasi baru, yang tampil luar biasa di Telstar," kata Kruys menyambut baik kedatangan pelatih dari klub papan bawah asal Velsen-Zuid tersebut. Rick Kruys (FC Volendam) dan Paul Simonis (tanpa klub) juga merupakan kandidat serius, tetapi Correia tampaknya akan menjadi pengganti Jans.