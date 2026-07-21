Copa America 2028 Menentukan Masa Depan Messi bersama Argentina

Lionel Messi belum memastikan masa depannya bersama timnas Argentina, meskipun telah berusia 39 tahun, setelah membawa "para penari tango" menjadi runner-up Piala Dunia, dalam turnamen di mana ia tampil menawan dan mencetak 8 gol.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", semua kemungkinan masih terbuka terkait kelanjutan Messi bersama timnas Argentina dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, karena bintang Argentina itu hingga kini belum memastikan apakah ia akan terus bermain di level internasional atau tidak.

Informasi yang dimiliki "Marca" menunjukkan bahwa rencana Argentina adalah agar Messi terus mengenakan seragam tango pada periode mendatang, dengan penegasan bahwa ia belum memutuskan apa pun ke arah ini atau itu, di mana tantangan besar berikutnya adalah keikutsertaannya di Copa America 2028.

Usia Messi yang mencapai 39 tahun mungkin mendorong dugaan akan kemungkinan pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia, tetapi finis di posisi kedua dengan perasaan pahit ini barangkali mengubah sesuatu dalam perhitungannya, atau barangkali tidak terjadi demikian, terutama karena ia sebenarnya sudah memiliki gagasan untuk melanjutkan bersama timnas Argentina, di mana hari-hari dan bulan-bulan mendatang akan menentukan untuk sampai pada salah satu dari dua keputusan itu.

Messi selalu mengulang hal yang logis terkait tahap usianya, yakni bahwa ia menyikapi persoalan ini tahun demi tahun sesuai kondisi fisiknya.

Sang pemain tampak dalam kondisi bagus saat ini, sebagaimana ia buktikan selama Piala Dunia, tetapi tak seorang pun tahu bagaimana keadaannya setahun ke depan, dan barangkali Messi sendiri pun tidak mengetahuinya.

Gelar besar berikutnya yang diperebutkan timnas Argentina adalah Copa America 2028, yang kemungkinan besar akan digelar di Amerika Serikat, di mana turnamen itu masih dua tahun lagi, sama dengan sisa durasi kontrak Messi bersama Inter Miami.

Sebelum itu, timnas Argentina akan menjalani 6 laga persahabatan pada September, Oktober, dan November, di bawah kepemimpinan Lionel Scaloni yang masih menjadi pucuk pimpinan tim pelatih, sebelum "para penari tango" terlibat sepenuhnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2030, turnamen yang timnas ini sudah pasti lolos ke dalamnya.

Kualifikasi ini akan "berbeda", setelah timnas Argentina memastikan lolos ke Piala Dunia, bersama Paraguay dan Uruguay, yang akan menjadi mitra simbolis dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, sehingga timnas Argentina tidak akan dituntut untuk bersaing memperebutkan poin.

Barangkali Conmebol akan menciptakan turnamen baru, serupa dengan Liga Bangsa-Bangsa, untuk memberikan insentif tambahan kepada ketiga negara tersebut, di mana saat itu pertanyaannya adalah: apakah Messi akan ikut serta atau tidak?