Conte mengancam para jurnalis Italia terkait "latihan tim nasional"

Antonio Conte menegaskan komitmennya terhadap kontraknya bersama Napoli, sambil menegaskan bahwa ia belum menyetujui tawaran apa pun untuk melatih tim nasional Italia, setelah pemecatan Gennaro Gattuso.

Pernyataan Conte tersebut muncul setelah timnya bermain imbang tanpa gol dengan Parma, dengan skor 1-1, pada pekan ke-32 Serie A yang digelar hari Minggu ini.

Konte mengatakan dalam konferensi pers setelah hasil imbang 1-1 melawan Parma: "Saya belum menyetujui tawaran apa pun, dan saya masih memiliki satu tahun lagi dalam kontrak saya dengan Napoli. Setelah musim ini berakhir, saya akan berbicara dengan presiden klub."

Dia menambahkan: "Saya harap Anda memahami kata-kata saya dengan baik, dan jika ada yang memutarbalikkannya, saya tidak akan berbicara lagi."

Mengenai penampilan timnya dalam hasil imbang melawan Parma, ia berkomentar: "Kebobolan gol hanya dalam 30 detik bisa dihindari, itu bukan awal yang baik untuk pertandingan yang kami tahu dengan baik bahwa kami akan menghadapi tim yang solid secara pertahanan."

Dia melanjutkan: "Ketika kebobolan gol secepat itu, Anda menyadari bahwa Anda telah mempersulit tugas Anda sendiri sejak awal, dan itulah yang terjadi hari ini. Kami berlari banyak, menciptakan banyak peluang, dan berhasil menyamakan kedudukan, serta memiliki peluang untuk menang juga."

Pelatih itu menambahkan: "Saya tidak bisa menyalahkan para pemain, semua telah berusaha semaksimal mungkin, tapi sayangnya pertandingan berakhir dengan hasil imbang yang tidak adil. Ini satu poin tambahan bagi kami, dan sekarang kami harus fokus untuk lolos ke Liga Champions."

Gol Parma dicetak oleh Gabriel Stravizzi, sedangkan gol Napoli dicetak oleh pemain internasional Skotlandia, Scott McTominay.

Dengan hasil imbang ini, Napoli menempati posisi kedua di klasemen Serie A dengan 66 poin, sementara Parma mengumpulkan 36 poin dan berada di peringkat ke-14.