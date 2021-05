Bintang UFC Conor McGregor Serius Beli Manchester United Atau Celtic

Bintang UFC, Conor McGregor, menegaskan hasratnya untuk membeli saham Manchester United dan raksasa Liga Skotlandia, Celtic.

Berprofesi sebagai petarung sejak 2008, McGregor mengumpulkan kekayaan melalui sejumlah pertarungan terkenal, termasuk menjajal tinju saat menantang Floyd Mayweather pada 2017.

McGregor merambah dunia bisnis saat meluncurkan merek wiski pada 2018. Kini, pria asal Irlandia itu terpincut menambahkan klub olahraga ke dalam daftar CV-nya.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP