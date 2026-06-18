Como, transfer Milla hampir terwujud: 5 juta euro ke Getafe

Dari satu pemain Spanyol ke pemain Spanyol lainnya. Como tidak memperpanjang kontrak Sergi Roberto, tetapi siap mencapai kesepakatan dengan Getafe untuk Luis Milla. Kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro. Kontak langsung dengan Cesc Fàbregas menjadi faktor penentu; Milla tidak lagi akan bergabung dengan Al-Nassr yang sebelumnya menawarinya kontrak dengan gaji lebih tinggi.





Pada musim lalu, ia mencatatkan serangkaian penampilan berkualitas tinggi serta mencetak satu gol dalam 37 penampilan.