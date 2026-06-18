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Getafe CF v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Como, transfer Milla hampir terwujud: 5 juta euro ke Getafe

L. Milla
Transfers

Gelandang berpengalaman asal Spanyol, Luis Milla, siap bergabung dengan Cesc Fabregas di Como

Dari satu pemain Spanyol ke pemain Spanyol lainnya. Como tidak memperpanjang kontrak Sergi Roberto, tetapi siap mencapai kesepakatan dengan Getafe untuk Luis Milla. Kedua belah pihak hampir mencapai kesepakatan dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro. Kontak langsung dengan Cesc Fàbregas menjadi faktor penentu; Milla tidak lagi akan bergabung dengan Al-Nassr yang sebelumnya menawarinya kontrak dengan gaji lebih tinggi.


Pada musim lalu, ia mencatatkan serangkaian penampilan berkualitas tinggi serta mencetak satu gol dalam 37 penampilan.

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