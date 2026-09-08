Como memperpanjang kontrak pemainnya yang mengidap kanker hingga 2028

Cedera kanker payudara yang dialami Roberta Picchi bukanlah akhir dari mimpinya, melainkan awal dari sebuah pesan dukungan yang mengguncang lapangan-lapangan Italia, setelah klub Como mengumumkan perpanjangan kontrak pemainnya hingga tahun 2028 saat ia tengah berbaring di ranjang perawatan.

Perpanjangan yang tak biasa

Klub Como, yang berlaga di Serie A putri Italia, mengumumkan kemarin Senin perpanjangan kontrak pemain Italianya, Roberta Picchi (34 tahun), hingga akhir musim 2027-2028, hanya beberapa hari setelah ia didiagnosis mengidap kanker payudara.

Klub menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa sang pemain akan mendapatkan dukungan penuh dari tim medis klub, yang akan bekerja secara terkoordinasi dan langsung dengan para spesialis yang menangani protokol perawatannya selama beberapa bulan ke depan.

Pernyataan klub berbunyi: "Seluruh anggota klub Como 1907 berdiri di samping Roberta dan akan memberikan kepadanya serta keluarganya segala dukungan yang mereka butuhkan selama beberapa bulan ke depan."

Pernyataan itu menambahkan dengan nada penuh kemanusiaan: "Pada saat ini, kami memohon agar privasi Roberta dihormati sementara ia fokus pada perawatan dan pemulihannya."

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"Saatnya menjalani pertandingan terpentingku"

Di sisi lain, Picchi menyampaikan pesan menyentuh melalui akun media sosialnya, di mana ia berterima kasih kepada klubnya atas gestur yang ia gambarkan sebagai luar biasa itu.

Sang pemain menulis: "Tidak ada yang terjamin, dan aku beruntung. Saatnya menjalani pertandinganku, tetapi aku akan kembali dengan tekad yang lebih besar."

Sebuah pesan singkat, namun merangkum semangat seorang petarung yang menolak untuk menyerah, di mana Picchi menganggap bahwa pertarungan sejatinya kini telah dimulai di luar lapangan hijau, sebuah pertarungan yang ia janjikan untuk dijalani dan kembali darinya dalam keadaan lebih kuat dari sebelumnya.

Langkah klub Como mendapat pujian luas di Italia, dan banyak pihak menganggapnya sebagai teladan yang patut dicontoh dalam hal bagaimana klub memperlakukan para pemainnya di momen-momen kemanusiaan tersulit, seraya menegaskan bahwa sebagian kontrak tidak diukur dengan gol, melainkan dengan kesetiaan.