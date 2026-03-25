Como, kondisi Jesus Rodriguez dan Ramon: bagaimana kabarnya dan kapan mereka akan kembali

Jacobo Ramon dan Jesus Rodriguez tidak akan membela tim nasional; keduanya masih berada di Como menjelang jeda kompetisi. Berikut kabar terbaru mengenai kondisi mereka dari Sky.





Penyerang sayap tersebut sempat berangkat ke Spanyol, namun setelah diperiksa oleh tim medis, ia dikembalikan karena cedera lututnya tidak memungkinkan untuk bermain, sehingga ia menjalani perawatan di Como. Saat ini ia menjalani terapi, namun cedera tersebut diperkirakan tidak parah dan ia berharap dapat tampil saat kompetisi dilanjutkan melawan Udinese; kondisinya akan dievaluasi setiap hari pada minggu depan.





Sedangkan untuk Ramon, ia mengalami masalah pada otot psoas: waktu pemulihannya sekitar dua minggu, masih harus dievaluasi apakah ia bisa kembali bermain melawan Udinese, namun hal itu sulit, jika tidak, ia akan bermain melawan Inter.











