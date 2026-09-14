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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Comeback dramatis: Inter membalikkan keadaan atas Udinese dan merebut kembali puncak klasemen Serie A

Inter
Udinese
Serie A
Italia

Skuat Kiev tak kenal ampun terhadap para pesaing

Inter Milan meraih kemenangan besar atas Udinese dengan skor 5-3, pada hari Senin, dalam pekan keempat Liga Italia.

Udinese unggul lebih dulu melalui James Abankwah pada menit ke-9, kemudian Jurgen Ekkelenkamp menambah gol kedua pada menit ke-16.

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Inter mulai bangkit melalui gol Carlos Augusto pada menit ke-26, sebelum Nicolo Barella menyamakan kedudukan dengan gol kedua pada menit ke-35.

Nerazzurri unggul untuk pertama kalinya dalam pertandingan melalui Marcus Thuram pada menit ke-57, dan Pio Esposito menambah gol keempat pada menit ke-67.

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Pemain pengganti asal Pantai Gading, Ange-Yoan Bonny, menutup pesta gol Inter dalam pertandingan ini dengan mencetak gol kelima pada menit ke-79, sementara Idrissa Gueye mencetak gol hiburan bagi Udinese pada masa tambahan waktu.

Dengan demikian, Inter kembali ke puncak klasemen Liga Italia dengan 12 poin, sama dengan Roma, sementara Udinese tetap berada di peringkat ke-13 dengan 4 poin.


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