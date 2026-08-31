Comeback Barcelona atas Rayo Vallecano Mengingatkan Real Madrid pada Masa Lalu yang Menyakitkan

Barcelona berhasil mencetak comeback istimewa pada babak pertama laga menghadapi Rayo Vallecano di pekan ketiga La Liga.

Rayo Vallecano sempat memberikan tekanan besar kepada Barcelona di awal pertandingan setelah Sergio Camello mencetak gol pertama bagi tim tamu pada menit ke-12.

Barcelona merespons dengan cepat, di mana Lamine Yamal dan Raphinha mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-19 dan ke-21.



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Menurut akun "Mister Chip" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Barcelona membalikkan ketertinggalan dari Rayo Vallecano menjadi keunggulan dua gol hanya dalam 100 detik, melalui Raphinha (19') dan Lamine Yamal (21').

Ia menjelaskan bahwa comeback serupa terakhir di La Liga terjadi pada El Clasico melawan Real Madrid pada 11 Mei 2025, ketika Barcelona membalikkan ketertinggalannya dari tim ibu kota tersebut dalam waktu tepat 100 detik, dan melalui pemain yang sama, tetapi dengan urutan terbalik: Lamine Yamal lalu Raphinha.

Perlu diingat bahwa pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona atas Real Madrid dengan skor 4-3.



