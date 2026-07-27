Colwill Bandingkan Alonso dengan Para Pelatih Chelsea Sebelumnya

Bek Chelsea, Levi Colwill, memuji gaya kepelatihan bosnya yang baru, Xabi Alonso, sekaligus melontarkan kritik kepada para pelatihnya terdahulu dan menyebut mereka "terlalu kaku".

Colwill menghabiskan sebagian besar musim lalu di luar tim setelah mengalami cedera serius pada lututnya selama masa pramusim, yang membatasi penampilannya hanya pada 4 pertandingan sepanjang musim yang menyaksikan hadirnya tiga pelatih berbeda di bangku cadangan Chelsea, yaitu Enzo Maresca, Liam Rosenior, dan Callum McFarlane.

Gaya kepelatihan Alonso membantu Bayer Leverkusen meraih ganda (ketika ia melatih klub Jerman tersebut), dan ia bergegas menyampaikan gagasan-gagasan itu selama pekan-pekan pertamanya di Chelsea, di mana Colwill memuji prinsip-prinsipnya dibandingkan dengan para pelatih sebelumnya.

Colwill berkata: "Xabi menginginkan sepak bola yang bebas bergerak. Saya telah berurusan dengan banyak pelatih yang bersikap kaku dan menginginkan Anda berada di posisi yang tepat, tetapi dengannya, mainkan apa yang Anda lihat, cari ruang dan manfaatkan dengan cepat."

Chelsea mengakhiri musim lalu di peringkat kesepuluh setelah musim yang buruk, tetapi Colwill meyakini timnya memiliki kemampuan untuk bersaing musim ini.

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Mirror": "Saya merasa para pemain di tim kami siap untuk itu. Dan dengan hadirnya pelatih sekompeten ini sekarang, ketika semua elemen berpadu, kami pasti akan mampu bersaing kuat untuk meraih gelar Premier League."

Chelsea belum pernah memenangi gelar Liga Primer Inggris sejak 2017, dan di bawah kepemilikan "BlueCo", mereka hanya sekali mengakhiri musim di posisi empat besar. Alonso menolak mengumumkan target utama apa pun, dan mengisyaratkan bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan secepat yang diharapkan sebagian orang.