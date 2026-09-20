Liverpool pada Minggu meraih kemenangan keduanya di Premier League musim ini. Bertandang ke markas AFC Bournemouth, Alexander Isak mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut setelah kerja pendahuluan yang sangat baik dari Cody Gakpo: 0-1. Liverpool untuk sementara menempati posisi keenam dengan sembilan poin, sementara Bournemouth yang berada di urutan ketujuh belas masih menanti kemenangan pertamanya musim ini.

Kabar buruk pertama bagi Bournemouth sudah muncul sebelum pertandingan. Justin Kluivert, yang pada pertengahan pekan menjadi pencetak gol Eropa pertama Bournemouth, tidak keluar dari duel melawan Real Sociedad itu dalam kondisi bugar dan akan menepi selama "beberapa pekan" menurut manajer Marco Rose. Di kubu Liverpool, dua dari empat pemain Belanda menjadi starter: Virgil van Dijk dan Gakpo.

Dari tribune, Kluivert melihat kedua tim menjalani babak pertama yang minim spektakel. Dari pihak Liverpool, Dominik Szoboszlai menjadi sosok paling berbahaya lewat dua tendangan bebasnya, yang sedikit terlalu melenceng untuk bisa melewati kiper Djordje Petrovic.

Bournemouth mendapat peluang paling dekat dengan gol pembuka sebelum jeda melalui Evanilson, yang tampak mampu menaklukkan Alisson Becker dengan sontekan tumitnya. Kiper asal Brasil itu menunjukkan kelasnya dan dengan refleks terakhirnya nyaris berhasil menepis usaha rekan senegaranya itu tepat di depan garis gawang.

Pada babak kedua, gambaran pertandingan tidak banyak berubah. Baik Bournemouth maupun Liverpool bermain tersendat, meski Liverpool perlahan tampil sedikit lebih baik dan semakin sering memberi tekanan pada lini belakang The Cherries.

Kurang lebih seperempat jam setelah turun minum, aksi luar biasa Gakpo berujung pada gol pembuka. Pemain internasional Belanda itu melewati dua lawan di sisi lapangan dan umpannya mengarah kepada Florian Wirtz, yang nyaris melepaskan tembakan tetapi melihat Isak memanfaatkannya: 0-1.

Manajer Bournemouth, Rose, penerus manajer Liverpool saat ini Iraola, mencoba memaksakan sesuatu dengan lima pergantian pemain. Namun, timnya tidak menjadi lebih berbahaya. Alex Tóth mendapat tendangan bebas di posisi yang menjanjikan sesaat sebelum laga usai, tetapi tembakannya melambung jauh di atas gawang.



