Clownaldo! Rayakan Halloween, Cristiano Ronaldo Jadi Badut

Megabintang , Cristiano Ronaldo, dan sejumlah pesepakbola lainnya turut merayakan Halloween dengan kostum unik masing-masing pada Kamis (31/10) waktu setempat.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram-nya, Ronaldo berupaya menakut-nakuti rekan setimnya menggunakan kostum harlequin di kamp latihan Juve di Turin.

Boleh dibilang, kostum bertema badut yang terinspirasi dari film seperti IT dan Joker menjadi favorit mayoritas pesepakbola dalam Halloween edisi tahun ini.

Striker , Robert Lewandowski dan sang istri, Anna, terlihat serupa dengan tampilan zombie ala anak muda.

Berbeda dengan Ronaldo dan Lewi, bintang , Mohamed Salah, memilih upaya yang agak "malas". Tanpa dandanan nyeleneh, ia hanya memegang sepasang laba-laba mainan dengan mimik yang diseram-seramkan.

"Berusaha sekuat tenaga untuk terlihat menakutkan," cuit Salah di akun Twitter-nya, berseloroh.

