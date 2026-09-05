Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, mengomentari kepulangannya ke stadion Schalke saat kedua tim bermain imbang tanpa gol, Sabtu hari ini, pada pekan kedua Liga Jerman, serta menanggapi dengan cara sarkastis penghinaan yang ia terima dari suporter mantan klubnya.

Ketika ditanya apakah ia berharap mendapat lebih banyak apresiasi dan tepuk tangan dari suporter Schalke, alih-alih cemoohan dan nyanyian yang menghina, termasuk sebutan "anak pelacur" untuknya, kiper Jerman itu menjawab: "Ini adalah pujian. Ini adalah cinta, begitulah saya menyebutnya."

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Mengenai kepulangannya ke Gelsenkirchen, Neuer berkata: "Sungguh menyenangkan bisa kembali. Saya menghabiskan 20 tahun di sini, dan saya belajar segala hal di sini. Keluarga saya tinggal di sini. Saya benar-benar menikmatinya."

Neuer berbicara tentang penampilan Bayern selama pertandingan, dengan mengatakan: "Kami sempat mengalami 15 menit di mana kami tidak berada dalam posisi terbaik atau dengan kecepatan terbaik, tetapi saya rasa kami mengendalikan pertandingan, dan semua statistik menegaskan hal itu. Kami tidak efektif, dan kami tidak memanfaatkan peluang-peluang besar kami."

Ia menambahkan: "Loris (Karius) layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik, ia berhasil menepis tiga peluang yang sangat besar."

Kiper Bayern itu menyinggung posisi timnya, setelah dua pekan pertama Bundesliga, dengan mengatakan: "Kami sebenarnya tidak perlu melihat klasemen setelah dua pertandingan. Kami memiliki pertandingan di Liga Champions Eropa pekan depan (melawan Bodo Glimt dari Norwegia), dan kami ingin menang serta memulai dengan baik. Setelah itu kami menghadapi pertandingan sulit di kandang lawan di Elversberg. Kami menghadapi setiap pertandingan satu per satu."

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