Dapat Lampu Hijau, Christian Pulisic Bisa Perkuat Amerika Serikat Lawan Belanda Di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022

APA YANG TELAH TERJADI? Penyerang Chelsea itu harus diganti setelah mencetak gol penentu kemenangan untuk Amerika Serikat (AS) dalam pertandingan yang harus dimenangkan lawan Iran di akhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2022.

Pulisic mengalami tabrakan yang tidak menguntungkan sehingga memaksa dia harus dibawa ke rumah sakit. Pulisic menderita "memar panggul", tapi pihak AS mengonfirmasi bahwa dia tersedia untuk bermain setelah kembali berlatih.

APA YANG MEREKA KATAKAN: Berhalter mengatakan kepada wartawan ketika menyampaikan update kebugaran tentang Pulisic: "Kita akan melihatnya di lapangan latihan hari ini [Jumat], yang menurut saya [adalah] terlihat cukup bagus jadi kita harus melihatnya hari ini di lapangan untuk mendapatkan konfirmasi itu."

Akun Twitter resmi timnas AS kemudian mengonfirmasi: "UPDATE: Christian Pulisic telah diijinkan untuk bermain di pertandingan besok lawan Belanda."

GAMBARAN LEBIH BESAR: Pulisic menyatakan dirinya melakukan 'segala dayanya' untuk memastikan bahwa dia siap menghadapi Belanda, Sabtu (3/12) malam WIB. Memang, sekarang tampaknya penyerang Chelsea itu akan berada di starting XI di Stadion Internasional Khalifa, memperkuat peluang timnya untuk membuat kejutan dan melaju ke babak perempat-final.

DALAM FOTO:

UPDATE: Christian Pulisic has been cleared to play in tomorrow’s match versus Netherlands. pic.twitter.com/ANg2baaJez