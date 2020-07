Christian Pulisic Dibandingkan Dengan Eden Hazard, Ini Komentar Pelatih Chelsea Frank Lampard

Challenge 2 Liga Kesegaran Rexona Untuk mengikuti dan mendapatkan poin: 1. Rekam gambar (screen shot) tebak stats N'Golo Kante di pertandingan Chelsea vs Watford 2. Rekam gambar (screen shot) tebak stats kesegaran Rexona 3. Unggah jawaban kalian pada kolom komentar Facebook / Twitter Goal Indonesia atau 4. Unggah di IG Story kalian menggunakan #LigaKesegaranRexona, tag @rexonamenID @goalcomindonesia dan 5 teman kalian 5. Follow IG @rexonamenid dan @goalcomindonesia Ayo segera keluarkan gerakan tersegar kalian karena kesempatan untuk mengunggah jawaban Challenge 2 hanya berlaku satu hari setelah kick-off Chelsea vs Watford! Dapatkan juga poin tambahan agar kesempatan memenangkan smartphone dan jersey original semakin besar dengan: 1. Beli Rexona Men di Lazada dan kirimkan bukti pembelian ke DM media sosial Goal Indonesia 2. Unggah video pendek selebrasi atau chanting (lagu Chelsea/Man City) ke media sosial kalian, lalu berikan hashtag #LigaKesegaranRexona dan tag @rexonamenid dan lima temanmu Pelajari lebih lanjut cara memperoleh lebih banyak poin dan juga syarat & ketentuan di sini: https://www.goal.com/id/berita/ikuti-liga-kesegaran-rexona-berhadiah-smartphone-jersey/1f59a9kw24ug51kbcqzhkdhccu #LigaKesegaranRexona

