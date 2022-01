Christian Pulisic Dan Tato Sebagai Seni Rajah Tubuh

Pesepakbola memang terkenal suka ditato. Pemain seperti Lionel Messi saja ditato – meski tubuh Cristiano Ronaldo memang terbebas dari segala jenis tinta.

Bintang Amerika Serikat dan Chelsea, Christian Pulisic, berada di kubu Messi dengan berbagai tato yang tergambar di tubuhnya.

GOAL menyajikan segala yang Anda perlu tahu soal tato winger muda The Blues itu, apa maknanya, dan di mana letaknya.

Tato lengan Christian Pulisic

Bintang Chelsea itu punya beberapa tato, dan semuanya terletak di sepanjang lengan kirinya.

Pulisic memiliki tato mata harimau di lengan bawahnya, dan ia telah mengakuinya sebagai tato favorit.

Di bawah tato mata harimau itu, Pulisic juga merajah angka romawi yang bertuliskan "XII XIII MMXIII", atau 13 Desember 2013, tanggal saat winger Amerika itu mencetak gol dan assist kontra Brasil bersama tim nasional, waktu usianya baru 15 tahun!

Ketika ditanya soal tato favoritnya, Pulisic menjawab: "Sulit juga. Mungkin semuanya, tetapi sepertinya tato mata harimau. Itu favorit saya, tato ini sudah sejak lama. Harimau selalu menjadi hewan kesukaan saya."

Penyerang 23 tahun itu juga punya tato elang botak – maskot Amerika Serikat – di sepanjang lengan atas dan bahunya, dengan bendera Amerika di belakangnya.

Di bawah gambar elang botak, Pulisic juga menato kutipan penulis Amerika, Napoleon Hil, yang berbunyi: "Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything."

Atau yang berarti: "Hasrat adalah awal segala pencapaian, bukan doa, bukan harapan, tetapi hasrat menggebu-gebu yang melampaui segalanya."

Setelah Chelsea dinobatkan juara Liga Champions Eropa pasca menumpas Manchester City di final, Pulisic menato bidak catur ratu di lengan bawah kirinya. Begitu diperhatikan lekat-lekat, tato tersebut juga bertuliskan nama "Mate", yang merupakan nama almarhum kakek Pulisic dan nama tengahnya sendiri.

"Catur adalah hobi yang saya lakoni lagi selama pembatasan [Covid-19]," ujar Pulisic. "Menurut saya N'Golo [Kante] dan saya yang paling piawai bermain."

Tato bidak catur ratunya kini mengenakan medali Liga Champions per musim panas 2021 lalu.

"Saya menambahkannya setelah final Liga Champions. Tidak ada signifikansi khusus mengapa [saya memilih] ratu, tetapi ratu adalah bidak yang keren — serbabisa, mahakuasa, dan bisa bergerak ke mana saja.

"Kakek saya yang mengajari cara bermain catur saat saya masih kecil. Waktu itu saya bukan tandingannya. Andai kami bertanding lebih sering, tetapi saya senang kami saling berbagi momen itu."

"Itu adalah kenangan yang saya peluk rekat-rekat di hati saya. Itulah mengapa tato itu amat spesial buat saya."