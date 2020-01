Saga transfer Christian Eriksen ke Milan hampir selesai. Gelandang itu sudah mendarat di kota Milan pada Senin (27/1) pagi waktu setempat menggunakan jet pribadi.

Ia dijadwalkan akan menjalani tes medis hari ini sebelum meresmikan kepindahannya dari Hotspur senilai €20 juta.

Saat tiba di bandara, Eriksen disambut oleh manajer tim Inter Mattia Tagliacarne dan puluhan jurnalis yang mengerubunginya.

Ditanya apakah dirinya bahagia berada di sini, Eriksen menjawab simpel, "Tentu saja," sebelum berlalu pergi menggunakan mobil.

Sebelumnya, Inter dan Tottenham menjalani negosiasi alot selama berpekan-pekan. Pada akhirnya, kedua tim dilaporkan sepakat di angka €20 juta ditambah sejumlah klausul.

Eriksen bakal menjadi rekrutan ketiga Inter yang berasal dari Liga Primer Inggris di bursa transfer Januari ini. Sebelumnya, Nerazzurri sudah memboyong Ashley Young dari dan Victor Moses dari .

Pasukan Antonio Conte saat ini duduk di urutan kedua Seire A Italia, berjarak tiga poin di belakang pemuncak klasemen .

Christian #Eriksen has just landed in Milan! 🔵⚫️ pic.twitter.com/dliMkaDY4Q