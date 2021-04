Rumah Dirampok Tiga Orang Bersenjata, Chris Smalling Jadi Korban

Bek AS Roma, Chris Smalling, dilaporkan menjadi korban penodongan perampok bersenjata yang kepergok membobol rumahnya pada Jumat (16/4) dini hari waktu setempat.

Smalling, istri, dan tiga anaknya tengah berada di rumah di distrik Appia Antica, Roma, saat tiga pria bersenjata dengan penutup muka menyelonong, menodongkan pistol, dan memintanya untuk membuka brankas.

Para pencuri disebut melarikan diri dengan membawa jam tangan Rolex dan perhiasan serta sejumlah uang tunai.

Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, polisi setempat menerima laporan dari istri Smalling, Sam Cooke, terkait insiden perampokan tersebut pada pukul lima pagi waktu Italia.

Sementara itu, penyerang Manchester United, Marcus Rashford, menyatakan simpatinya kepada mantan rekan setimnya itu melalui cuitan di Twitter.

Thinking about you @ChrisSmalling and your lovely family. So sorry to wake up to the news this morning. Can’t imagine how you’re feeling but I hope you’re ok ♥️