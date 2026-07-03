Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Salvi Chievo

Diterjemahkan oleh

Chievo Verona, rekrutan pertama resmi diumumkan

Chievo Verona
Transfers

AC ChievoVerona dengan bangga mengumumkan perekrutan bek kelahiran 1999, Matteo Salvi, yang tampil gemilang pada musim lalu bersama Treviso. Bek tengah ini telah mencetak 5 gol dan membuktikan dirinya sebagai pilar pertahanan terbaik dari tim juara Grup C Serie D.

Fisik yang kuat, kemampuan menempati posisi yang sangat baik, serta pengalaman yang diperolehnya di liga profesional merupakan kualitas utama dari seorang bek serba bisa dengan tinggi 196 sentimeter ini, yang mampu memadukan ketangguhan dan kehadiran yang menonjol di kedua kotak penalti.

Tumbuh di akademi muda Empoli, Pisa, dan SPAL, ia kemudian membela tim Primavera Atalanta.

Di Serie C, ia telah mencatatkan total 63 penampilan bersama Pontedera, Pistoiese, Union Clodiense, dan Grosseto. 

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google