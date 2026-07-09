Chievo Verona, Paloschi tak ada habisnya: perpanjangan kontrak resmi

Alberto Paloschi memperpanjang kontraknya bersama Chievo Verona. Penyerang mantan pemain Milan ini akan melanjutkan kariernya bersama tim asal Verona tersebut; perpanjangan kontrak ini telah resmi diumumkan. Berikut siaran persnya:





"PALOSCHI MASIH BERWARNA KUNING-BIRU

Kisah Alberto Paloschi bersama Chievo terus berlanjut.





AC ChievoVerona mengumumkan perpanjangan kontrak, untuk satu musim lagi, bagi penyerangnya Alberto Paloschi.

Penyerang Gialloblù ini menutup musim lalu dengan 11 gol, termasuk 2 gol penentu di babak playoff, ditambah 3 assist penentu.





270 penampilan di Serie A, 65 di Serie B, 53 di Serie C, dan 10 di Premier League: Alberto Paloschi telah berjuang membela warna kami dalam 179 pertandingan.

Masa depannya terus diwarnai oleh warna klub kami. Semoga sukses, Alberto!"



