Chievo Verona, direktur olahraga baru telah resmi ditunjuk

Chievo Verona, klub Serie D, secara resmi mengumumkan direktur olahraga barunya:





"Klub A.C. ChievoVerona dengan bangga mengumumkan bahwa Luca Matteassi telah ditunjuk sebagai Direktur Olahraga.



Setelah menjalani karier panjang sebagai pemain sepak bola profesional, di mana ia pernah membela, antara lain, Piacenza Calcio 1919, Spezia Calcio, Novara Calcio 1908, dan FC Pro Vercelli 1892, Matteassi memulai perjalanan karier manajerialnya pada musim 2017/18 sebagai Kepala Bidang Teknis di Piacenza.



Pada Juli 2018, ia ditunjuk sebagai Direktur Olahraga klub asal Emilia tersebut, jabatan yang diembannya selama dua musim di Serie C, dengan meraih hasil-hasil gemilang termasuk lolos ke final playoff dan finis di peringkat kedua klasemen liga. Pada tahun 2019, ia menerima penghargaan sebagai Direktur Olahraga terbaik di Serie C dari ADICOSP.



Pada musim 2020/21, ia mengambil alih kepemimpinan olahraga di Modena FC, membawa tim tersebut lolos ke babak playoff. Selanjutnya, ia bergabung dengan Pescara, sebelum kembali ke Piacenza pada Oktober 2022.



Pada tahun 2024, ia memimpin bidang olahraga Vicenza hingga mencapai final playoff untuk promosi ke Serie B. Pada musim berikutnya, timnya menutup kejuaraan di posisi kedua dengan 83 poin.



Kami mengucapkan selamat datang yang hangat kepada Luca Matteassi di keluarga Gialloblù dan semoga sukses dalam petualangan barunya bersama A.C. ChievoVerona."