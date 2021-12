Chelsea Bisa Bajak Federico Chiesa Dari Juventus Dengan Satu Catatan

Chelsea dilaporkan punya rencana untuk membajak Federico Chiesa dari Juventus, meski sang pemain baru menjalani musim keduanya di Turin.

Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano dalam podcastnya yang bertajuk 'Here We Go', di mana ia mengklaim bahwa manajer Chelsea, Thomas Tuchel memberikan lampu hijau dalam rencana perekrutan Chiesa.

Tuchel diklaim tertarik dengan bakat yang dimiliki pemain internasional Italia berusia 24 tahun itu dan berniat untuk memboyongnya ke Stamford Bridge pada musim panas tahun depan.

Chiesa telah menjelma sebagai pemain kunci bagi Juventus dan Italia sejak ia bergabung dengan Bianconeri pada awal musim 2020/21 lalu dan sukses membantu Gli Azzurri menjuarai Euro 2020.

Ia mencetak 14 gol dan 11 assist dalam musim pertamanya bersama Juventus dan musim ini sudah membukukan tiga gol dan tiga assist.

Tipis kemungkinan bagi Juventus untuk melepas pemain bintang mereka tersebut, namun ada satu kondisi yang bisa membuat penjualan Chiesa menjadi realistis.

Pasukan Massimiliano Allegri saat ini sedang terpuruk di Serie A dan punya tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan dengan zona empat besar klasemen. Juve tertahan di posisi ketujuh sejauh ini, tertinggal tujuh poin dari Atalanta di urutan keempat.

La Gazzetta dello Sport mengatakan Juve terancam kehilangan sejumlah bintang apabila gagal lolos ke Liga Champions musim depan.

Kegagalan finis di empat besar akan menimbulkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai €80 juta dalam pendapatan klub dan Chiesa adalah salah satu nama yang punya nilai jual tinggi dan bisa dikorbankan untuk mengatasi masalah tersebut.

Romano menggarisbawahi bahwa rumor kemungkinan pindah ke Chelsea muncul karena kekaguman Tuchel terhadap bintang Italia itu.

"Rumornya dimulai karena kami tahu Thomas Tuchel mencintai pemain ini," kata Romano seperti dikutip Football Italia. "Ia menilai Chiesa sebagai salah satu pemain sayap terbaik saat ini."

Chiesa saat ini berkostum Juventus dengan status pinjaman selama dua musim dari Fiorentina, namun Bianconeri wajib menebus kepemilikannya secara permanen ketika durasi pinjaman berakhir sebesar €40 juta plus tambahan €10 juta dalam variabel tertentu.