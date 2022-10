Chelsea Vs Wolves: Live Streaming & TV, Prediksi, Susunan Pemain Dan Kabar Terkini

Lompat Ke:

Chelsea akan menjamu Wolves pada pekan kedelapan Liga Primer Inggris musim 2022/23, Sabtu (8/10).

Bos baru Graham Potter akan melakoni laga EPL keduanya bersama The Blues, setelah memulai dengan kemenangan vs Crystal Palace. Gol ke-69 Pierre-Emerick Aubameyang di Liga Primer plus sepakan jarak jauh Conor Gallagher membantu Chelsea menang come back 2-1.

Wolves belum lama ini memecat pelatih Bruno Lage setelah mereka terjembab ke zona degradasi. Mereka baru bisa menang sekali dari delapan pertandingan di EPL.



Live Streaming Chelsea vs Wolves

Pertandingan Liga Primer Inggris 2022/23 antara Chelsea versus Wolves akan disiarkan di Vidio pada Sabtu, 8 Oktober 2022 pukul 21:00 WIB.

Simak jadwal TV selengkapnya di sini.

Stasiun TV - LIVE streaming Vidio



Kapan Pertandingan Chelsea vs Wolves?

Pertandingan Chelsea vs Wolves Tanggal Sabtu, 8 Oktober 2022 Kick-off 21:00 WIB Stadion Stamford Bridge, London



Prediksi Skuad Chelsea

Wesley Fofana berjalan pincang saat Chelsea mengalahkan AC Milan di Liga Champions tengah pekan kemarin. Potter juga telah mengonfirmasi bek asal Prancis tersebut bakal absen beberapa pekan.

N'Golo Kante, yang sampai saat ini cedera jangka panjang, masih belum siap dimainkan meski perlahan mulai sembuh.

Marc Cucurella telah pulih dari sakitnya dan siap dipilih.

Posisi Prediksi susunan tim inti Chelsea (3-4-3) Kiper Kepa Belakang Chalobah, Silva, Koulibaly Tengah James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell Depan Pulisic, Aubameyang, Sterling

Prediksi Skuad Wolves

Sasa Kalajdzic, yang mengalami cedera serius bulan lalu, bakal absen kontra Chelsea.

Wolves juga tak akan diperkuat Pedro Neto yang cedera kontra West Ham. Bruno Jordao, Raul Jimenez, dan Chiquinho yang sudah absen sejak lama, juga tak akan ikut serta.

Hwang Hee-chan telah kembali latihan tapi masih diragukan, sementara Diego Costa yang melakoni debutnya sebagai pengganti versus The Hammers bisa diturunkan untuk melawan bekas klubnya.

Posisi Prediksi susunan tim inti Wolves (4-5-1) Kiper Sa Belakang Semedo, Toti, Kilman, Jonny Tengah Nunes, Traore, Moutinho, Ait-Nouri Depan Guedes, Costa, Podence



Preview

Chelsea bakal menyambut Wolves ke markas mereka dengan berbekal dua kemenangan beruntun usai come back atas Crystal Palace dan menang meyakinkan atas AC Milan di Liga Champions.

Di sudut satunya, tim tamu sedang parah-parahnya dengan hanya mengoleksi sebiji kemenangan di EPL dalam delapan pertandingan, yang berujung pada pemecatan Bruno Lage. Wolves masih belum menunjuk pengganti pelatih asal Portugal tersebut, sehingga ini bisa menjadi momen sempurna bagi The Blues untuk meraih tiga kemenangan beruntun di liga, sesuatu selalu gagal mereka lakukan sejak Maret 2022.

Meski catatan defensif Wolves tak buruk-buruk amat (kebobolan sembilan gol), rekor serangan mereka (tiga gol) menjadi yang terburuk di EPL sehingga Chelsea diprediksi bisa mendapatkan clean sheet kedua mereka di liga.



Prediksi: Chelsea 2-0 Wolves