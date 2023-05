Chelsea Tendang Manchester United & Borussia Dortmund Dalam Rekrut Bintang Belia Ekuador Kendry Paez

Paez diyakini punya prospek cerah karena penampilannya yang mantap bersama Independiente del Valle.

Chelsea memenangkan perburuan untuk mengontrak bintang belia Independiente del Valle, Kendry Paez. The Blues menyingkirkan Manchester United dan Borussia Dortmund yang berniat merekrut pemain asal Ekuador tersebut.

Hanya saja, Paez tidak bisa langsung menjadi bagian Chelsea. Ia bakal tetap memperkuat Independiente del Valle karena usianya sekarang masih 15 tahun.

Paez akan datang ke Stamford Bridge saat berumur 18 tahun. Batasan usia untuk kepindahan pemain tersebut sesuai dengan aturan yang ada di FIFA.

"Hari ini, saya dapat mengatakan bahwa Kendry Paez akan menjadi pemain Chełsea pada tahun 2025. Kami menerima tawaran dari Man United dan Borussia Dortmund, tetapi Chełsea menunjukkan minat yang luar biasa," kata direktur Independiente del Valle, Santiago Morales dikutip El Canal del Futbol.

Tidak disebutkan berapa nominal Chelsea untuk memboyong Paez. Hanya saja, berdasarkan laporan yang ada kesebelasan asal London tersebut mengeluarkan uang sebesar €20 juta.

Perekrutan Paez tak lepas dari performa yang ditunjukkannya bersama Independiente del Valle junior. Pada tahun lalu, ia mencetak 16 gol dalam 18 pertandingan dan terpilih sebagai Player of the Tournament di kompetisi Salzburg Next Gen.

Keputusan mendatangkan pemain belia bukan sesuatu yang baru buat Chelsea di bawah kepemilikan Todd Boehly. Tercatat 11 dari 16 pemain yang didatangkan dalam dua bursa musim ini berusia 23 tahun ke bawah.

Kini Chelsea sedang ambyar di Liga Primer Inggris. Pasukan Frank Lampard tersebut menduduki peringkat 11 klasemen dengan raihan 43 poin.