Chelsea Rekrut Thomas Strakosha Gratis, Lepas Kepa Arrizabalaga?

Kedatangan kiper internasional Albania itu ke Stamford Bridge masih harus bergantung pada masa depan Kepa bersama The Blues.

Kiper Lazio, Thomas Strakosha sedang dikaitkan dengan rumor transfer ke Chelsea dan bisa merapat secara gratis.

Pemain internasional Albania itu akan berstatus tanpa klub pada musim panas ini setelah menjalani 208 penampilan untuk klub papan atas Serie A selama satu dekade kariernya di kota Roma.

Penjaga gawang berusia 27 tahun itu sekarang mencari tantangan baru dan mengakui pindah ke Liga Primer Inggris akan menjadi langkah menarik baginya.

Apakah Strakosha ingin bergabung dengan Chelsea?

The Blues sudah memiliki kiper nomor satu dalam diri pemain internasional Senegal, Edouard Mendy.

Namun Strakosha telah mengatakan kepada Here We Go Podcast tentang rumornya ke klub raksasa Inggris: "Saya benar-benar merasa terhormat untuk dikaitkan dengan klub top seperti Chelsea, ini adalah mimpi. Saya memimpikan Liga Primer sejak saya masih kecil."

Apakah Kepa Arrizabalaga bertahan di Chelsea?

Akan sulit bagi Strakosha untuk merapat selama masih ada Kepa Arrizabalaga di Stamford Bridge, dengan Chelsea memiliki rencana untuk mendatangkan pemain baru yang berusia muda demi mendukung rencana jangka panjang Thomas Tuchel.

Getty/GOAL

Ada banyak pembicaraan mengenai kepindahan ke klub lain untuk kiper Spanyol itu, yang sejauh ini masih menyandang status sebagai penjaga gawang termahal di dunia setelah datang ke Inggris dari Athletic Bilbao senilai £71 juta pada 2018.

Kepa sejak saat itu mulai terpinggirkan di Chelsea, terlebih dengan munculnya kecemerlangan Mendy. Tak ayal, sejauh ini rumor transfernya keluar dari London barat menguat meski belum ada klub yang secara terbuka menyatakan tertarik padanya.

Akankah Chelsea tertarik untuk mengontrak Strakosha?

Oleh Nizaar Kinsella – koresponden Chelsea untuk GOAL

Banyak hal yang perlu dipertimbangkan bagi Strakosha untuk bergabung dengan Chelsea.

Mendy adalah kiper nomor satu yang tak tergantikan sejauh ini sehingga peran yang mungkin akan tersedia adalah sebagai pelapis, itu pun masih menunggu kejelasan masa depan Kepa.

Gaji dan banderol menjadi masalah bagi Chelsea untuk bisa menjual Kepa. Sang pemain sebenarnya ingin pergi setelah kehilangan perannya sebagai penjaga gawang Spanyol di Piala Dunia 2022.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Chelsea sebenarnya tidak harus merekrut kiper baru untuk menggantikan Kepa, karena pemain muda mereka Nathan Baxter di mata banyak orang sudah siap dipromosikan ke tim utama.

The Blues sangat aktif merekrut kiper dari U-18 musim panas ini, dengan Eddie Beach bergabung dari Southampton dan Gabriel Slonina diharapkan bergabung dari Chicago Fire.

Tak satu pun dari kedua penjaga gawang berusia 18 tahun itu akan segera memiliki peran di tim utama, namun diprediksi bisa naik pangkat di Stamford Bridge suatu hari nanti.