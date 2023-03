Cerai Dengan Juragan Rusia, Chelsea Jalin Kemesraan Dengan Ukraina

Chelsea akan menjadi tuan rumah pertandingan amal untuk Ukraina, menampilkan Mykhailo Mudryk dan Oleksandr Zinchenko dari Arsenal.

Stamford Bridge akan menggelar laga amal

Mudryk dan Zinchenko bakal ambil bagian

Hasil penjualan tiket disumbangkan ke Ukraina

APA YANG TERJADI? The Evening Standard melaporkan bahwa pemilik Chelsea, Todd Boehly menyetujui akan digelarnya pertandingan all-star gaya Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan organisasi 'Football for Ukraine' yang akan dimainkan di Stamford Bridge pada bulan Agustus, menampilkan dua pemain internasional terbaik Ukraina dari dua klub top London.

DUKUNGAN UNTUK UKRAINA: Dengan musim Liga Primer Inggris 2023/24 akan dimulai pada 12 Agustus, pertandingan amal tersebut harus dimainkan sebelum tanggal itu, namun dilaporkan bahwa para pejabat liga berharap pemain top dari seluruh dunia bersedia untuk ambil bagian. Vitaliy Mykolenko dari Everton dan Illya Zabarnyi dari Bournemouth adalah dua bintang Ukraina lainnya yang saat ini bermain di Liga Primer.

APA SELANJUTNYA? 'Football for Ukraine' adalah organisasi amal yang bertujuan untuk menyelenggarakan acara untuk mengumpulkan dana dan meningkatkan kesadaran tentang invasi Rusia ke Ukraina.