Chelsea Rebut Target Arsenal Seharga 52 Juta Pound

Chelsea bergerak untuk melakukan perubahan besar di lini pertahanannya selama bursa transfer musim panas, setelah nyaris merampungkan salah satu transaksi pertahanan terpentingnya, bersamaan dengan bersiapnya sejumlah bek tim untuk meninggalkan Stadion Stamford Bridge, dalam rangka membangun kembali tim sebelum musim baru dimulai.

Bek asal Prancis Maxence Lacroix telah menentukan jadwal tes medis dengan Chelsea, hari ini, sebagai persiapan menuntaskan kepindahannya dari Crystal Palace dalam transaksi senilai 52 juta pound sterling, menurut yang diberitakan surat kabar The Sun Inggris.

Bek asal Prancis berusia 26 tahun tersebut menonjol sebagai salah satu target terpenting klub London itu selama bursa transfer saat ini, di tengah keinginan pelatih baru Xabi Alonso untuk memperkuat lini belakang dengan pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman.

Pengalaman besar yang dimiliki Lacroix di ajang Liga Primer Inggris menjadi salah satu faktor terpenting yang mendorong manajemen Chelsea untuk mempercepat negosiasi guna merampungkan transaksi tersebut, karena dianggap sebagai tambahan yang siap bersaing sejak hari pertama.

Pada saat yang sama, Arsenal sempat menanyakan kemungkinan merekrut Lacroix sebelum Piala Dunia bergulir, memanfaatkan absennya bek asal Prancis William Saliba akibat cedera yang membuatnya absen dalam waktu lama, namun klub London itu tidak mengajukan tawaran resmi untuk merampungkan transaksi tersebut.

Crystal Palace sebelumnya menuntut untuk mendapatkan 60 juta pound sterling sebagai kompensasi melepas beknya, sembari bersikeras mendapatkan jumlah tidak kurang dari 52 juta pound sterling, angka yang sama yang dibayarkan Tottenham kepada Brighton untuk merekrut bek Jan Paul van Hecke pada awal musim panas ini.

Selama kariernya bersama Crystal Palace, Lacroix meraih tiga gelar, yaitu Piala FA, Liga Konferensi Eropa, dan Community Shield, sehingga menegaskan posisinya sebagai salah satu bek terkemuka di sepak bola Inggris pada periode terakhir.

Dalam konteks terkait, Chelsea juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek asal Inggris John Stones, yang telah menjadi pemain bebas, di tengah keinginan Xabi Alonso untuk menambahkan pemain berjiwa pemimpin dengan pengalaman besar ke dalam skuad tim.

Sebaliknya, tampaknya beberapa bek mendekati kepergian dari Stamford Bridge selama bursa transfer saat ini, menurut yang dilaporkan surat kabar The Sun.

Trevoh Chalobah, salah satu lulusan akademi Chelsea, menerima tawaran untuk pindah ke klub Italia Como, yang diarsiteki pelatih asal Spanyol Cesc Fabregas, mantan bintang Chelsea.

Selain itu, Axel Disasi, yang menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman ke West Ham United, mendapat ketertarikan dari sejumlah klub Eropa, dengan Milan berada di garis terdepan, sementara nilai pasarnya diperkirakan sekitar 25 juta pound sterling.

Berbagai pergerakan ini menegaskan bahwa Chelsea melangkah dengan cepat untuk menata ulang lini pertahanannya, baik melalui perekrutan pemain baru maupun dengan melepas sejumlah pemain, dalam rangka proyek Xabi Alonso untuk membangun tim yang mampu bersaing dengan kuat selama musim mendatang.