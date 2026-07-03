Chelsea merekrut bintang pertahanan Skotlandia

Klub Chelsea terus menjalankan kebijakannya dalam merekrut pemain muda dari berbagai liga Eropa, sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang bertujuan untuk memperkuat skuad tim utama dan tim akademi dengan talenta-talenta menjanjikan.

Fabrizio Romano, pakar transfer pemain dan pelatih di Eropa, melaporkan bahwa manajemen Chelsea telah mencapai kesepakatan akhir dengan manajemen klub Skotlandia, Heart of Midlothian, untuk mendatangkan bek muda berbakat Alfie Osborne yang berusia 17 tahun.

Menurut Romano, sebagaimana dilansir dari halaman resminya di situs “X”, bek timnas Skotlandia U-19 tersebut telah menyetujui tawaran yang diajukan oleh “The Blues”, dan berhasil menyelesaikan semua pemeriksaan medis yang diperlukan, sebelum menandatangani kontrak jangka panjang dengan klub asal London tersebut.

Osborne memilih bergabung dengan Chelsea dengan mengabaikan beberapa tawaran yang diterimanya dari klub-klub Eropa lain yang telah memantau perkembangannya dengan cermat, sebuah langkah yang mencerminkan keyakinan sang pemain terhadap program klub Inggris tersebut dalam mengembangkan bakat-bakat muda.