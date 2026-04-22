Chelsea mengambil tindakan tegas dan memecat Liam Rosenior

Chelsea secara resmi memecat manajer Liam Rosenior, demikian diumumkan klub asal London tersebut pada Rabu. Keputusan untuk memecat pelatih yang ditunjuk pada Januari lalu ini diambil sehari setelah kekalahan memalukan 3-0 dari Brighton & Hove Albion.

''Atas nama semua orang di Chelsea, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Liam dan stafnya atas semua dedikasi mereka selama berada di klub. Sejak ditunjuk di tengah musim, Liam selalu bertindak dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi,'' demikian bunyi pernyataan di situs klub.

''Ini bukanlah keputusan yang diambil klub dengan enteng, namun hasil dan performa terbaru masih di bawah standar, sementara masih banyak hal yang dipertaruhkan musim ini. Seluruh pihak di Chelsea mendoakan Liam sukses di masa depan,'' tambah pihak manajemen klub dalam pengumuman terkait pemecatan Rosenior.

Pernyataan Chelsea berlanjut: ''Calum McFarlane akan memimpin tim sebagai manajer interim hingga akhir musim, dengan dukungan staf klub yang ada. Kami berupaya untuk lolos ke kompetisi Eropa dan melaju lebih jauh di Piala FA.''

Rosenior ditunjuk pada awal Januari, tak lama setelah pemecatan Enzo Maresca. Ternyata itu bukanlah pasangan yang cocok. Chelsea terpuruk di Liga Premier dan dihancurkan oleh Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions.

Di Premier League, lima pertandingan terakhir berakhir dengan kekalahan, tanpa Chelsea mampu mencetak satu gol pun. Rentetan hasil dramatis ini membuat dewan direksi memutuskan untuk memecat Rosenior di Stamford Bridge. Kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga pertengahan 2032.

Para pendukung Chelsea sudah lama menuntut agar Rosenior mundur. Ada banyak ketidakpuasan dan kemarahan di tribun tamu pada Selasa setelah kekalahan 3-0 di Brighton.