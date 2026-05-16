Chelsea mencapai kesepakatan dengan Xabi Alonso

Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Xabi Alonso terkait penunjukannya sebagai manajer baru klub, demikian dilaporkan antara lain oleh David Ornstein dari The Athletic. Kontrak berdurasi empat tahun telah disiapkan untuk pelatih asal Basque tersebut di Stamford Bridge, dan pengumuman resmi diperkirakan akan segera dirilis. Alonso telah lama menjadi kandidat terkuat bagi klub asal London tersebut.

Alonso mengunjungi London awal pekan lalu untuk membahas detail terakhir dan kemudian memberikan persetujuannya secara definitif kepada Chelsea. Menurut sumber, hanya formalitas terakhir yang perlu diselesaikan sebelum kesepakatan ini diumumkan ke publik.

Chelsea bertindak cepat setelah Liam Rosenior dipecat bulan lalu. Andoni Iraola juga dianggap sebagai kandidat serius, tetapi pada akhirnya pilihan jatuh pada Alonso.

Alonso tidak memiliki klub sejak dipecat dari Real Madrid pada Januari. Pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak tiga tahun di ibu kota Spanyol musim panas lalu, tetapi dipecat setelah tujuh bulan. Meskipun memulai musim dengan kuat, Real Madrid gagal menghalangi Barcelona meraih gelar juara.

Di bawah kepemimpinan Alonso, Real Madrid memenangkan sepuluh dari sebelas pertandingan liga pertamanya, termasuk El Clásico pada 24 Oktober. Namun, pada akhirnya tim Madrid finis empat poin di belakang Barcelona dan juga kalah di final Supercopa de España melawan rival abadinya.

Sebelum bergabung dengan Real Madrid, Alonso tampil mengesankan bersama Bayer Leverkusen. Di sana, ia membawa klub tersebut meraih gelar Bundesliga pertama dalam sejarah klub pada musim 2023/24, sementara Leverkusen juga tetap tak terkalahkan di kompetisi domestik.

Dengan penunjukannya ini, Alonso kembali ke Liga Premier, tempat ia pernah bermain selama bertahun-tahun untuk Liverpool. Pemain asal Basque ini bermain selama lima musim di Anfield dan di sana ia antara lain memenangkan Liga Champions.

Chelsea berharap Alonso dapat membawa stabilitas lebih setelah musim yang penuh gejolak. Rosenior hanya bertahan kurang dari empat bulan dan dipecat setelah mengalami lima kekalahan beruntun di Liga Premier. Pelatih sementara Calum McFarlane memang berhasil membawa klub tersebut ke final Piala FA, namun mereka kalah 1-0 dari Manchester City pada Sabtu lalu.