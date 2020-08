Mantan Gelandang Chelsea John Obi Mikel Gabung Stoke City

Mantan gelandang , John Obi Mikel (33 tahun), resmi bergabung dengan klub Divisi Championship, .

Sebelumnya, Mikel berstatus tanpa klub setelah memutuskan hengkang dari klub Super Lig Turki, Trabzonspor, pada Maret lalu, meskipun kontraknya masih tersisa hingga Mei 2021.

Mikel mengaku tidak nyaman bermain di tengah kondisi pandemi virus corona. Apalagi, kompetisi Turki tetap bergulir.

Divisi Championship terbilang bukan kompetisi asing bagi Mikel. Mantan kapten timnas itu sempat berkostum paruh kedua musim 2018/19 pasca-dilepas klub Tiongkok, Tianjin Teda.

Adapun Mikel menjadi rekrutan terbaru keempat Stoke pada bursa transfer musim panas ini menyusul Morgan Fox, James Chester, dan Steven Fletcher.

Signing #⃣4⃣



John Obi Mikel is Stoke City’s fourth recruit of the summer.#SCFC 🔴⚪️