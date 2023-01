Chelsea 'Dihina' Benfica, Enzo Fernandez Tak Terima

Benfica 'menjelek-jelekkan' Chelsea dengan harapan Enzo Fernandez mengurungkan niatnya untuk hengkang, namun malah menjadi senjata makan tuan.

Presiden Benfica bujuk Enzo Fernandez bertahan

Sebut Chelsea bukan klub ideal

Fernandez makin minta dilepas

APA YANG TERJADI?

Menanggapi proposal Chelsea untuk Enzo Fernandez, presiden Benfica Rui Costa ingin agar Pemain Muda Terbaik Piala Dunia 2022 tersebut bertahan sampai akhir musim, mengingat As Aguias berpeluang besar juara Liga Portugal untuk pertama kalinya sejak empat tahun lalu.

Costa membujuk Fernandez dengan berkata bahwa Chelsea merupakan klub yang tidak layak untuk pemain yang baru saja menjuarai Piala Dunia, dan bahwa akan ada klub lebih prestisius dan lebih terorganisir datang mengajukan tawaran di bursa transfer musim panas 2023.

Namun, dilaporkan The Times, persuasi sang presiden justru membuat gelandang 21 tahun tersebut tidak senang dan meminta agar diizinkan gabung The Blues dan diizinkan tak mengikut laga Benfica vs Braga pada akhir tahun 2022.

SITUASINYA:

Fernandez akhirnya mau bertanding melawan Braga di mana Benfica tumbang 3-0, meski sempat pulang ke Argentina tanpa izin klub untuk merayakan tahun baru. Ia sudah kembali berlatih pada Selasa (3/1) waktu setempat dan kini terancam sanksi disiplin.

TERLEBIH LAGI...

Meski Enzo telah sepakat untuk hijrah ke Stamford Bridge, laporan tersebut juga berkata bahwa negosiasi antara Chelsea dan Benfica menemui jalan buntu.

Kubu pemuncak klasemen Liga Portugal itu menuntut agar The Blues membayar lunas klausul rilis sang pemain, sementara Chelsea menegosiasikan pembayaran lewat angsuran.

DALAM FOTO:

Getty

Getty

Getty

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA & ENZO FERNANDEZ:

Sementara negosiasi berjalan, armada Graham Potter akan berusaha memutus nasib buruk dengan menjamu Manchester City di ajang Liga Primer Inggris, Jumat (6/1) dini hari WIB.

Benfica dan Fernandez akan menghadapi Portimonense, Sabtu (7/1) dini hari WIB, dengan harapan bisa menjauh dari kejaran Porto di peringkat kedua Liga Portugal.