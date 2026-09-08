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Palestra ChelseaGetty Images

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Chelsea, debut Palestra kembali tertunda: ia akan absen pada laga melawan Leeds

Chelsea

Debut Marco Palestra bersama Chelsea kembali ditunda. Mantan pemain sayap Cagliari itu juga akan absen pada laga Carabao Cup hari Rabu melawan Leeds, tetapi bisa kembali tersedia untuk pertandingan Sabtu depan0 melawan Hull City.


Alonso memang telah mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa keduanya tidak akan ambil bagian dalam lawatan ke markas Leeds.


"Mereka masih belum siap untuk turun ke lapangan dan ini bukan saatnya mengambil risiko yang terburu-buru. Kami akan menilai situasi lori mereka dari pertandingan ke pertandingan". Debut Marco Palestra bersama Chelsea kembali ditunda. Mantan pemain sayap Cagliari itu juga akan absen pada laga Carabao Cup hari Rabu melawan Leeds, tetapi bisa kembali tersedia untuk pertandingan Sabtu depan0 melawan Hull City.


Alonso memang telah mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa keduanya tidak akan ambil bagian dalam lawatan ke markas Leeds.


Palestra pindah dari Atalanta ke Inter pada musim panas, dengan nilai 55 juta euro. Inter juga menaruh minat kepadanya.



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