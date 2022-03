Viral Main Tarik Tambang Lawan Harimau, Bek Chelsea Ben Chilwell Dikecam

Bek Chelsea Ben Chilwell dikecam oleh RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) atau komunitas pecinta hewan karena bermain tarik tambang dengan seekor harimau di sebuah taman hiburan.

Chilwell sudah menepi sejak lama semenjak mengalami cedera ACL November tahun lalu, dan tak dipanggil masuk skuad Inggris.

Pemain 25 tahun itu tengah berlibur sembari melanjutkan masa pemulihan di saat Liga Primer Inggris sedang memasuki jeda internasional, tetapi kini malah terjerat kasus kekerasan terhadap hewan ketika mengunjungi kebun binatang.

Apa yang terjadi?

Sebuah video yang viral di media sosial merekam Chilwell bermain tarik tambang dengan seekor harimau di sebuah taman hiburan di Florida, Amerika Serikat.

Harimau tersebut menggigit salah satu ujung tali yang dilapisi daging dari dalam kandang, sementara bintang Chelsea itu menarik sisi satunya dari area pengunjung.

Atraksi 'Tiger Tug' ini dirancang untuk menguji kekuatan pengunjung melawan harimau dan dilaporkan sudah menjadi wahana yang ada di Busch Gardens, Tampa, selama beberapa tahun.

Apa kata RSPCA?

RSPCA bereaksi negatif terhadap video tersebut lewat sebuah pernyataan resmi, dan menyarankan agar atraksi tersebut dihentikan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

"Kami rasa aktivitas seperti ini tidak mempromosikan rasa hormat terhadap hewan-hewan liar ini dan tak seharusnya dipasarkan sebagai hiburan publik," bunyi pernyataan RSPCA.

"Kebun binatang acap kali menyatakan bahwa mereka bertujuan mendidik masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap perilaku pengunjung dengan cara yang akan menguntungkan cagar alam."

"Meski kami paham kebun bintang yang melakukan ini mungkin merasa aktivitas 'tarik tambang' bisa menjadi pengayaan fisik buat para kucing besar, masih ada banyak alternatif lain untuk melakukan itu."