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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Chelsea Amankan Transfer Istimewa dari Atalanta

Transfers
Chelsea
Atalanta
H. Ahanor
Inggris
Italia

Taruhan Italia di Stamford Bridge

Klub Chelsea telah merampungkan kesepakatan untuk merekrut bek internasional Italia, Honest Ahanor, dari Atalanta, dengan pemain tersebut resmi bergabung ke skuad tim pada tahun 2027.

Ahanor, yang berusia 18 tahun, telah tampil dalam 35 pertandingan bersama Atalanta sepanjang musim lalu, dalam musim pertamanya di kota Bergamo, setelah bergabung dengan tim tersebut dari Genoa pada Juli 2025.

Penampilan istimewa yang ditunjukkan Ahanor bersama klubnya turut membantunya mendapatkan kesempatan membela timnas senior Italia, di mana ia menjalani dua pertandingan internasional perdananya pada bulan Juni lalu.

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Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akunnya di jejaring "X": "Chelsea resmi merekrut Honest Ahanor dari Atalanta dalam kesepakatan senilai 40 juta pound sterling yang dimulai pada Juni 2027".

Romano menambahkan: "Bek muda Italia, yang berusia 18 tahun, akan bergabung dengan Crystal Palace dengan status pinjaman dari Atalanta".

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