Cerita tentang 'Cant del Barca' - Lirik, video, dan makna lagu kebangsaan resmi Barcelona yang diputar di Camp Nou

Lagu kebangsaan resmi Barcelona, yang disebut'Cant del Barca'('Himno del FC Barcelona' dalam bahasa Spanyol atau 'Himne del FC Barcelona' dalam bahasa Katalan), ditulis pada tahun 1974 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-75 klub.
Liriknya ditulis oleh Jaume Picas dan Josep M. Espinàs, sedangkan musiknya dikomposisikan oleh Manuel Valls Gorina.
Lagu ini pertama kali dibawakan sebagai "karaoke raksasa" selama pertandingan melawan tim nasional Jerman Timur pada 27 November 1974, dalam rangka perayaan ulang tahun, dengan paduan suara 3.500 orang yang dipimpin oleh Oriol Martorell. Kemudian, ketika Joan Laporta menjadi presiden pada tahun 2003, ia mengadvokasi agar lirik lagu ditampilkan di layar stadion.
Lagu kebangsaan ini dengan indah mencerminkan sifat inklusif klub, dengan baris seperti, "Tidak peduli dari mana kita berasal, Selatan atau Utara, ... Sebuah bendera mempersatukan kita."
Lirik lagu kebangsaan Barcelona 'Cant del Barca'
Seluruh lapangan
Adalah seruan
Kami adalah orang-orang Blaugrana
Tak peduli dari mana kita berasal
Baik dari selatan maupun utara
Sekarang kita setuju
Kita setuju
Sebuah bendera mempersatukan kita
Blaugrana dalam angin
Seruan berani
Kami memiliki nama, semua orang mengetahuinya
BARSA BARSA BAAAAARSA!
Pemain
Pendukung
Bersatu kita teguh
Banyak tahun penuh perjuangan
Kami telah mencetak begitu banyak gol
Dan telah terbukti, telah terbukti
Bahwa tidak ada yang akan pernah bisa melengkungkan kita
Blaugrana dalam angin
Teriakan yang berani
Kami memiliki nama, semua orang mengetahuinya
BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!
Video para penggemar Barcelona menyanyikan 'Cant del Barca'
Terjemahan lirik 'Cant del Barca' ke dalam bahasa Inggris
Seluruh stadion
Seluruh stadion
Ini adalah sorakan
Sorak-sorai dengan keras
Kami adalah pendukung Blaugrana
Kami adalah pendukung biru dan marun
Tidak peduli dari mana kita berasal
Tidak peduli dari mana kita berasal
Baik dari selatan maupun utara
Baik dari selatan maupun utara
Sekarang kita setuju, kita setuju
Sekarang kita semua setuju - kita semua setuju
Sebuah bendera mempersatukan kita
Satu bendera mempersatukan kita sebagai saudara
Blaugrana berkibar
Biru marun berkibar di angin
Sebuah teriakan yang gagah
Teriakan yang gagah berani
Kami memiliki nama yang dikenal oleh semua orang
Kami memiliki nama yang dikenal semua orang
Barça, Barça, Baaarça!
Pemain
Pemain
Pendukung
Pendukung
Bersama kita kuat
Bersatu kita kuat
Banyak tahun penuh dengan semangat
Banyak tahun penuh dukungan
Banyak gol yang telah kami soraki
Kami telah merayakan banyak gol
Sudah terbukti Sudah terbukti
Dan kami telah membuktikan - kami telah membuktikan
Semoga tidak ada yang bisa memisahkan kita
Bahwa tak ada yang bisa memisahkan kita
Blaugrana berkibar
Biru marun berkibar di angin
Sebuah teriakan yang berani
Teriakan yang berani
Kami memiliki nama yang dikenal oleh semua orang
Kami memiliki nama yang dikenal semua orang
Barça, Barça, Baaarça!
Baca lebih lanjut
- Lagu kebangsaan Skotlandia: Lirik dan makna "Flower of Scotland"
- Lagu kebangsaan Prancis: Lirik dan makna La Marseillaise
- 'Ya, Pak, saya bisa menari' - Bagaimana lagu ini menjadi lagu perayaan Skotlandia