Cerita tentang 'Cant del Barca' - Lirik, video, dan makna lagu kebangsaan resmi Barcelona yang diputar di Camp Nou

Lagu kebangsaan resmi Barcelona, yang disebut'Cant del Barca'('Himno del FC Barcelona' dalam bahasa Spanyol atau 'Himne del FC Barcelona' dalam bahasa Katalan), ditulis pada tahun 1974 sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-75 klub.

Liriknya ditulis oleh Jaume Picas dan Josep M. Espinàs, sedangkan musiknya dikomposisikan oleh Manuel Valls Gorina.

Lagu ini pertama kali dibawakan sebagai "karaoke raksasa" selama pertandingan melawan tim nasional Jerman Timur pada 27 November 1974, dalam rangka perayaan ulang tahun, dengan paduan suara 3.500 orang yang dipimpin oleh Oriol Martorell. Kemudian, ketika Joan Laporta menjadi presiden pada tahun 2003, ia mengadvokasi agar lirik lagu ditampilkan di layar stadion.

Lagu kebangsaan ini dengan indah mencerminkan sifat inklusif klub, dengan baris seperti, "Tidak peduli dari mana kita berasal, Selatan atau Utara, ... Sebuah bendera mempersatukan kita."

Lirik lagu kebangsaan Barcelona 'Cant del Barca'

Seluruh lapangan

Adalah seruan

Kami adalah orang-orang Blaugrana

Tak peduli dari mana kita berasal

Baik dari selatan maupun utara

Sekarang kita setuju

Kita setuju

Sebuah bendera mempersatukan kita

Blaugrana dalam angin

Seruan berani

Kami memiliki nama, semua orang mengetahuinya

BARSA BARSA BAAAAARSA!

Pemain

Pendukung

Bersatu kita teguh

Banyak tahun penuh perjuangan

Kami telah mencetak begitu banyak gol

Dan telah terbukti, telah terbukti

Bahwa tidak ada yang akan pernah bisa melengkungkan kita

Blaugrana dalam angin

Teriakan yang berani

Kami memiliki nama, semua orang mengetahuinya

BARÇA BARÇA BAAAAARÇA!

Video para penggemar Barcelona menyanyikan 'Cant del Barca'

Terjemahan lirik 'Cant del Barca' ke dalam bahasa Inggris

Seluruh stadion

Seluruh stadion

Ini adalah sorakan

Sorak-sorai dengan keras

Kami adalah pendukung Blaugrana

Kami adalah pendukung biru dan marun

Tidak peduli dari mana kita berasal

Tidak peduli dari mana kita berasal

Baik dari selatan maupun utara

Baik dari selatan maupun utara

Sekarang kita setuju, kita setuju

Sekarang kita semua setuju - kita semua setuju

Sebuah bendera mempersatukan kita

Satu bendera mempersatukan kita sebagai saudara

Blaugrana berkibar

Biru marun berkibar di angin

Sebuah teriakan yang gagah

Teriakan yang gagah berani

Kami memiliki nama yang dikenal oleh semua orang

Kami memiliki nama yang dikenal semua orang

Barça, Barça, Baaarça!

Pemain

Pemain

Pendukung

Pendukung

Bersama kita kuat

Bersatu kita kuat

Banyak tahun penuh dengan semangat

Banyak tahun penuh dukungan

Banyak gol yang telah kami soraki

Kami telah merayakan banyak gol

Sudah terbukti Sudah terbukti

Dan kami telah membuktikan - kami telah membuktikan

Semoga tidak ada yang bisa memisahkan kita

Bahwa tak ada yang bisa memisahkan kita

Blaugrana berkibar

Biru marun berkibar di angin

Sebuah teriakan yang berani

Teriakan yang berani

Kami memiliki nama yang dikenal oleh semua orang

Kami memiliki nama yang dikenal semua orang

Barça, Barça, Baaarça!

Baca lebih lanjut

Lagu kebangsaan Skotlandia: Lirik dan makna "Flower of Scotland"

Lagu kebangsaan Prancis: Lirik dan makna La Marseillaise