Real Madrid meraih kemenangan atas Rayo Vallecano dengan skor (4-1), pada malam yang seharusnya mendorong Diomande ke depan, namun berakhir dengan cemoohan ringan dari para pendukung di Santiago Bernabeu, meski ada dua gol Kylian Mbappe serta gol Alvaro Carreras dan Jude Bellingham, setelah gol Camello memicu kekhawatiran di tribun.

Dan meski Rayo mengakhiri babak pertama dalam keadaan tertekan, mereka kembali di babak kedua dan menimbulkan kekacauan, hingga Bernabeu menegaskan bahwa mereka menginginkan lebih banyak dari Mourinho, menurut surat kabar "Sport" asal Katalunya.

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Dan hanya dalam 21 menit saja, pertandingan tampak sudah usai tanpa perlawanan, ketika tim kerajaan mencetak tiga gol. Yang paling menonjol dalam susunan pemain adalah keikutsertaan Diomande, pemilik transfer paling kontroversial, bersama Bernardo Silva, Carreras, dan Rudiger sebagai pemain inti.

Kekalahan dari Real Betis (1-0) sebelumnya sempat menimbulkan gelombang ketegangan di Real Madrid, dan tim itu membalasnya dengan dua kemenangan beruntun, atas Inter (2-1) lalu Rayo (4-1), tetapi hantu masa lalu masih hadir di Bernabeu.

Rayo memanfaatkan kesalahan fatal dari Vinicius — menurut "Sport" — hingga bola sampai ke Camello, yang memperkecil selisih dengan sentuhan aneh yang lolos di antara kedua kaki Courtois. Dan ketika skor menjadi 3-1, Bernabeu menjadi tegang dan Mourinho bangkit di tengah cemoohan malu-malu.

Itu adalah menit-menit milik Courtois, yang tampil gemilang menghadapi upaya-upaya Rayo dari luar kotak penalti. Pemain Belgia itu menerapkan hukumnya sendiri: bola-bola yang bisa dihalau tidak masuk, dan banyak bola yang tak bisa dihalau pun tidak masuk juga.

Malam yang seharusnya menjadi malam besar pertama bagi Diomande pun berakhir tanpa pemilik transfer termahal di La Liga itu meninggalkan jejak yang sesungguhnya, sementara Mbappe kembali bersinar dan mencetak gol keempat. Namun yang terpenting adalah Real Madrid keluar sebagai pemenang di tengah dengungan ketidakpastian, dan cemoohan yang menuntut lebih banyak dari Mourinho, menurut surat kabar Katalunya tersebut.

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