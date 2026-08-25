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Celta Vigo resmi mengontrak pemain asal Maroko

Transfers
LaLiga
Celta Vigo
PSV
C. Driouech
Spanyol
Belanda
Maroko

Bersinar bersama PSV Eindhoven

Klub Celta Vigo secara resmi mengumumkan pada hari Selasa ini rekrutan kelimanya untuk musim ini.

Dalam pernyataan resmi, klub Spanyol tersebut mengungkapkan kesepakatan dengan pemain Maroko Souhaib Driouech, yang menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan klub hingga Juni 2030.

Menurut surat kabar "Marca", Celta Vigo akan membayar klub PSV Eindhoven sekitar 7 juta euro untuk transfer sang winger.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

 Ini merupakan pengeluaran pertama yang dilakukan Celta Vigo musim panas ini, di mana Alex Vidal dan Javi Galan bergabung melalui transfer gratis, sementara Fer dan Bryan bergabung dengan status pinjaman.

Driouech, yang berusia 24 tahun, lahir di Belanda dan berdarah Maroko.

 Selama dua tahun terakhir bersama PSV Eindhoven, ia menjalani 61 pertandingan resmi, mencetak 12 gol dan memberikan 10 assist.

 Ia juga tampil selama periode tersebut di Liga Champions Eropa, di mana ia menjalani 12 pertandingan, mencetak 4 gol dan memberikan dua assist.

Celta Vigo menyambut sang pemain, dengan menyatakan: "Driouech adalah winger yang bermain terutama di sayap kiri, dengan kemungkinan bermain di sayap kanan juga. Ia dikenal dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bola, di samping kemampuannya menciptakan peluang menyerang di sepertiga akhir lapangan, khususnya dalam duel satu lawan satu, mengubah tempo permainan, dan memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan."

Ia melanjutkan: "Karakteristiknya sangat cocok dengan gaya Claudio Giraldez, sehingga kehadirannya akan memberikan kedalaman, variasi, dan opsi serangan baru bagi lini serang Celta."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menambahkan: "Dengan bergabungnya Driouech, Celta Vigo memiliki pemain muda yang berpengalaman di level tertinggi, dan memiliki potensi besar untuk berkembang di musim lain yang menjanjikan keseruan."

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