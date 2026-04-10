Cedera menimpa Lautaro di menit-menit terakhir Serie A

Klub Inter Milan secara resmi mengumumkan bahwa penyerang asal Argentina mereka, Lautaro Martínez, mengalami cedera baru yang mengancam partisipasinya dalam pertandingan.

Selama periode absennya Lautaro Martinez sebelumnya akibat masalah otot lainnya, "Nerazzurri" hanya meraih dua kemenangan dari tujuh pertandingan, sementara tiga kali imbang dan dua kali kalah.



Inter Milan mengatakan dalam pernyataan resmi: "Lautaro Martinez menjalani pemeriksaan klinis dan medis hari ini di Institut Humanitas di Rosano."

Pemuncak klasemen Serie A itu menambahkan: "Pemeriksaan menunjukkan adanya ketegangan otot ringan pada otot soleus di kaki kirinya, dan kondisi penyerang asal Argentina tersebut akan dievaluasi kembali dalam beberapa hari ke depan."

Menurut jaringan "Sky Sport Italia", Lautaro akan absen dari lapangan setidaknya selama dua minggu.



Kapten "Nerazzurri" itu baru saja kembali bermain pada Minggu lalu, setelah absen lebih dari sebulan, dan mencetak dua gol dalam kemenangan 5-2 atas Roma.

Saat ini, Lautaro memimpin daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 16 gol yang dicetaknya dalam 26 pertandingan.



