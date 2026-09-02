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Cedera mengkhawatirkan: pemain Barcelona keluar dengan tandu

Barcelona
J. Bisiwu
LaLiga
Spanyol

Pemain Barcelona keluar lapangan setelah cedera parah di pergelangan kaki

Pemain sayap Barcelona B asal Belgia, Bisiwu, terpaksa meninggalkan laga final Piala Catalunya melawan Sabadell, Rabu malam, dengan ditandu, setelah mengalami cedera parah.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa Bisiwu meninggalkan pertandingan setelah menerima tekel keras di pergelangan kaki dari bek Sabadell, di Stadion Nova Creu Alta.

Pemain sayap asal Belgia itu mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya setelah tekel keras dari pemain bernama Pepa, dan hanya mampu bermain tidak lebih dari 10 menit sebelum akhirnya terpaksa meninggalkan lapangan.

Insiden itu terjadi ketika Bisiwu berusaha berbalik dan melewati Pepa. Saat pemain sayap asal Catalunya itu menerima bola dan pada momen ia mencoba melakukan gerakan untuk menghadapi bek tersebut, bek kanan Sabadell menginjak langsung tumit kakinya.

Itu merupakan momen yang sangat keras, yang membuat sang pemain tergeletak di atas lapangan sambil jelas menahan rasa sakit, namun yang mengejutkan, wasit pertandingan bahkan tidak memberikan pelanggaran atas kejadian ini.

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Bisiwu tidak menunggu lama untuk meminta bantuan tim medis, dan setelah dipastikan bahwa ia mengalami rasa sakit, tim medis memutuskan bahwa lebih baik tidak mengambil risiko dan menggantinya. Pemain asal Belgia itu meninggalkan lapangan sambil jelas menahan sakit dan terpincang secara mencolok, pemandangan yang sama sekali tidak menimbulkan optimisme. Kenyataannya, ia pun akhirnya keluar dari lapangan dengan ditandu.

Bisiwu sebelumnya telah bergabung dengan Barcelona B untuk tampil dalam laga-laga awal musim dan melanjutkan proses adaptasinya di klub asal Catalunya tersebut.

Kedatangan Bisiwu ke Barcelona juga meninggalkan kesan yang baik selama masa persiapan musim. Pemain asal Belgia itu mendapat kesempatan berlatih bersama tim utama, dan menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam laga uji coba melawan Basel, di mana ia berhasil mencetak dua gol yang menarik perhatian tim pelatih.

Penampilannya memunculkan banyak harapan, dan klub mengandalkannya untuk terus berkembang dan tumbuh dalam bulan-bulan mendatang.

Bisiwu akan menjalani pemeriksaan medis baru, besok Kamis, yang akan memungkinkan penentuan tingkat keparahan cedera pergelangan kakinya secara lebih akurat, sekaligus menentukan berapa lama ia akan absen dari lapangan.

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