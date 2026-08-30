Karena kecil kemungkinan BVB akan melepas pemain Portugal yang hingga kini masih belum puas, Fabio Silva, pada bursa transfer kali ini, menyusul cedera Konstantelias. Hal itu juga diisyaratkan direktur pelaksana olahraga Lars Ricken setelah kemenangan pembuka 2-0 atas HSV, ketika Silva hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit dan tampak frustrasi berjalan ke ruang ganti setelah peluit akhir.

Sementara direktur olahraga Ole Book praktis menutup kemungkinan kepergian pemain 24 tahun itu, Ricken menegaskan terkait situasi rumit Silva: "Bahwa seorang pemain dalam kondisi seperti itu tidak seratus persen bahagia adalah bagian dari sepak bola. Namun pada akhirnya kami adalah sebuah tim dan semua orang bisa memberi kontribusinya. Soal itu, Fabio sama sekali tidak bisa disalahkan. Kami sudah mengatakan sejak beberapa pekan lalu bahwa tidak ada pemain di sini yang harus merasa perlu meninggalkan klub secepat mungkin."

Belakangan Silva memang cukup jelas mengungkapkan kekecewaannya atas peran sebagai pemain cadangan di belakang duo Yunani baru Konstantelias dan Konstantinos Karetsas serta Serhou Guirassy dan tidak menutup kemungkinan untuk hengkang setelah hanya satu musim di Dortmund. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya setelah Franz-Beckenbauer-Supercup melawan Bayern Munich (1-2), saat ia masuk menggantikan Guirassy yang tampil mengecewakan dan mencetak gol balasan Dortmund.

Fabio Silva menuju pintu keluar? Striker BVB kabarnya jadi rebutan

"Tentu saja saya ingin lebih banyak bermain sejak awal dan membantu tim. Saya ingin menjadi lebih penting. Kalau saya mengatakan hal lain, saya akan berbohong. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya," kata Silva sendiri soal statusnya sebagai pemain cadangan.

Sebelumnya, Sky melaporkan bahwa "klub-klub dari Spanyol, juga klub-klub dari Belanda, sangat serius memantau Fabio Silva". Dari Spanyol, Real Betis kabarnya meminati pemain ofensif itu. Saat itu, Sky menggambarkan peluang kepergian Silva berada di angka 50 persen.

Namun, itu tampaknya berubah drastis pada Sabtu malam. Pada Konstantelias, yang menjalani debut Bundesliga yang kuat lengkap dengan gol, ada dugaan mengalami robekan ligamen krusiat.

"Kami harus membicarakan sesuatu yang lebih serius. Kami akan menjalani pemeriksaan pada Minggu. Tapi setidaknya, dari apa yang dikatakan dokter kepada saya, itu tidak terdengar bagus," kata pelatih BVB Niko Kovac, misalnya. Ricken bahkan melangkah sedikit lebih jauh: "Kalau kita jujur, saat ini kita harus mengasumsikan skenario terburuk."

Konstantelias mengalami lutut terpelintir pada awal babak kedua dalam duel yang sebenarnya tidak berbahaya. Meski setelah perawatan yang cukup lama ia bisa meninggalkan lapangan dengan kakinya sendiri, gestur dan ekspresi sang pemain maupun staf saat itu sudah memberi firasat buruk.

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Peluang baru untuk Fabio Silva di BVB setelah mimpi buruk Inacio?

Untuk menggantikan Konstantelias, Marcel Sabitzer yang jauh lebih defensif masuk ke pertandingan, bukan Silva. Dan ketika Kovac menarik Karetsas, gelandang setengah ruang ofensif kedua, pemain Portugal itu juga tidak diizinkan masuk karena talenta top Samuele Inacio yang dipilih.

Namun, pemain 18 tahun itu mengalami mimpi buruk yang sesungguhnya. Hanya beberapa menit setelah masuk, ia menerima kartu merah setelah tekel yang terlalu bersemangat terhadap Albert Grönbaek. Artinya: Inacio akan absen untuk BVB setidaknya selama dua pertandingan - dan itu membuat Silva benar-benar bisa tiba-tiba terdorong ke starting XI.

Namun, di sanalah Silva nyaris tidak pernah meyakinkan pada musim debutnya. Penampilan terbaiknya untuk Die Schwarzgelben justru datang sebagai supersub, yang dengan intensitas lari tinggi, komitmen, dan dinamika bagus mampu mengubah struktur permainan BVB setelah masuk dari bangku cadangan. Sepuluh dari total sebelas kontribusi golnya sejauh ini di Dortmund dibukukan Silva sebagai joker.

Kini ia tampaknya akan mendapatkan setidaknya dua peluang pembuktian baru, jika Kovac tetap memakai sistemnya dengan Guirassy sebagai ujung tombak dan dua pemain setengah ruang di belakangnya. Jika ia memanfaatkannya saat Inacio yang terkena skors absen, peran jauh lebih besar yang diharapkannya di BVB musim ini bisa saja akhirnya terbuka, mengingat kemungkinan absennya Konstantelias dalam waktu lama.

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Namun, Ricken juga tidak menutup kemungkinan bahwa BVB masih bisa bergerak di bursa transfer mengingat Konstantelias diduga akan absen selama berbulan-bulan. "Tergantung seberapa parah cederanya sebenarnya, kami akan menentukan langkah selanjutnya setelah itu. Tapi yang pasti: dalam tiga hari ke depan kami tidak merencanakan apa pun," kata Ricken.

Kembalinya Jadon Sancho, yang hingga kini masih tanpa klub, bisa kembali menjadi opsi serius dalam perencanaan para petinggi BVB.