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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Cedera mendadak: Postecoglou menerima pukulan pertama bersama Al-Nassr

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
A. Postecoglou
S. Al-Nasser
Arab Saudi
Australia

Pukulan telak

Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, menerima pukulan dini dalam laga menghadapi Al Fateh, setelah ia terpaksa melakukan pergantian pemain pertama dalam pertandingan akibat cederanya salah satu pemain "Al Alami".

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Al Nassr menghadapi Al Fateh, malam ini Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan pertama Liga Roshn Pro, dalam penampilan resmi pertama tim di bawah kepemimpinan Postecoglou pada kompetisi tersebut.

Menit ke-17 menyaksikan Saad Al Nasser, bek kiri Al Nassr, keluar dari lapangan setelah mengalami cedera usai duel bola dengan salah satu pemain Al Fateh, sehingga staf pelatih terpaksa melakukan perubahan lebih awal.

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Al Fateh FC
ALF

Postecoglou memutuskan menurunkan bek Salem Al Najdi menggantikan Al Nasser, dalam upaya menjaga keseimbangan tim dan melanjutkan pertandingan tanpa mengganggu rencana yang ia terapkan sejak awal laga.

Cedera Saad Al Nasser tetap menjadi perhatian dalam menit-menit mendatang, sembari menunggu terungkapnya tingkat keparahannya, terlebih Al Nassr memulai perjalanannya di Liga Roshn di tengah ambisi besar, dan Postecoglou berharap dapat menghindari absennya salah satu pemainnya pada periode mendatang.

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