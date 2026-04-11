Cedera mendadak... Apakah Yamal akan absen dalam derby?

Lamine Yamal, bintang Barcelona, merasakan nyeri mendadak pada Jumat kemarin, yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan sesi latihan bersama rekan-rekannya dalam persiapan menghadapi Espanyol pada pekan ke-31 La Liga.

Menurut surat kabar "Sport" Spanyol, Yamal menimbulkan kekhawatiran ringan selama sesi latihan kemarin ketika ia merasakan nyeri yang memaksanya mundur dari latihan sebagai tindakan pencegahan. Namun, setelah menjalani pemeriksaan oleh tim medis klub yang dipimpin oleh Dr. Ricard Bruna, hasil diagnosisnya sangat meyakinkan, karena ternyata hal tersebut hanyalah "kelelahan otot" yang biasa terjadi pada fase musim ini.

Barcelona mengklasifikasikan kejadian ini sebagai insiden yang tidak berdampak serius, di mana sang pemain dalam kondisi baik dan akan masuk dalam skuad untuk menghadapi Espanyol hari ini.

Satu-satunya rekomendasi yang diterima Yamal kemarin adalah untuk beristirahat sejenak hari ini guna memperbaiki kondisinya dan mengatasi rasa sakit ringan tersebut.

Mengingat laga berat yang akan berlangsung pada Selasa mendatang melawan Atlético Madrid, kemungkinan pemain tersebut diistirahatkan dalam derby masih terbuka, meskipun keputusan akhir akan diambil pagi ini.

Dari segi susunan pemain, Barcelona mungkin akan melakukan rotasi besar-besaran dan banyak perubahan pada susunan inti hari ini, di mana nama Gavi menonjol sebagai opsi untuk kembali ke susunan inti setelah isyarat dari Hans Flick yang mengatakan dalam konferensi pers: "Dia adalah pilihan yang bagus untuk memulai besok, kita lihat apakah dia bisa bermain 90 menit atau tidak, kita harus melangkah selangkah demi selangkah, pada hari Rabu dia bermain 45 menit dan saya pikir dia siap untuk memulai."

Di saat yang sama, Rony Bardi mungkin mendapat kesempatan bermain jika Lamine Yamal diputuskan untuk diistirahatkan, terutama karena kelelahan yang menumpuk dan pentingnya pertandingan melawan Atletico di Liga Champions mengharuskan dilakukannya rotasi pemain secara menyeluruh.



