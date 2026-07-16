Cedera mendadak... Apakah Lamine Yamal akan absen di final Piala Dunia?

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, membuat para penggemar cemas, beberapa jam menjelang pertandingan final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, melawan tim nasional Argentina.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina pada hari Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia tersebut.

Sekitar 72 jam sebelum pertandingan, surat kabar Spanyol “AS” mengungkap bahwa Lamine Yamal absen dari sesi latihan yang dijalani timnas Spanyol pada hari Kamis ini, sebagai persiapan menghadapi Argentina.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bintang Barcelona itu tidak ikut serta dalam sesi latihan bersama, dan terlihat mengenakan perban di paha kirinya.

Cedera tersebut memicu keraguan mengenai partisipasi Lamine Yamal dalam pertandingan final, yang dapat menjadi pukulan telak bagi timnas Spanyol jika hal itu terjadi.

Namun, jurnalis Spanyol Alfredo Martínez menepis keraguan tersebut, setelah menegaskan bahwa Yamal, serta Pedro Porro yang juga tidak ikut dalam latihan, akan siap untuk final Piala Dunia.

Yamal turut bermain dalam kemenangan 2-0 atas Prancis, Selasa lalu, pada babak semifinal Piala Dunia, di mana ia mendapatkan tendangan penalti yang menghasilkan gol pertama timnas Spanyol, tanpa diganti.

Pemain berusia 19 tahun itu hanya mencetak satu gol di Piala Dunia kali ini, yaitu saat kemenangan 4-0 atas tim nasional Arab Saudi, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.